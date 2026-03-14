El líder opositor ugandés Bobi Wine anuncia su salida del país

Archivo - El guardaespaldas Francis Sentenza Kalibala (izq) y el candidato opositor ugandés Robert Kyagulanyi, Bobi Wine - ROBERT KYAGULANYI / TWITTER - Archivo

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder opositor ugandés Robert Kyagulanyi Ssentamu, conocido como Bobi Wine, ha anunciado este sábado que salido de Uganda provisionalmente por compromisos internacionales tras haber pasado dos meses en la clandestinidad tras las polémicas elecciones del pasado 15 de enero.

"Hoy anuncio una breve salida del país para gestionar un trabajo importante. En las próximas semanas me reuniré con nuestros amigos y aliados de todo el mundo antes de regresar a Uganda para seguir en la lucha por la libertad y la democracia", ha explicado Wine en un menaje publicado en redes sociales.

"En los dos últimos meses el régimen me ha buscado por todas partes. Han asaltado casas de muchos compañeros y dirigentes, levantado controles de carreteras de vehículos y motocicletas y detenido y despedido a los policías asignados a mi campaña", ha resaltado Wine.

Asimismo recuerda que las fuerzas de seguridad han asaltado su aldea y han asediado su domicilio. "Bueno, no han podido encontrarme porque el pueblo de Uganda me ha dado cobijo, me ha protegido", según Wine, que ha denunciado además un asalto a la vivienda de su asistente personal y una agresión contra su esposa, Barbara Itungo Kyagulanyi.

El presidente Yoweri Museveni, de 81 años y en el cargo desde 1986, se presentó a los comicios como candidato del partido gubernamental, el Movimiento Nacional de Resistencia (NRM), y se hizo con cerca del 72% de las papeletas, según los datos de la comisión electoral del país africano, si bien Wine denunció fraude.

La campaña electoral estuvo además marcada por las denuncias de abusos y violaciones de los Derechos Humanos por parte de las fuerzas de seguridad, lo que llevó a Naciones Unidas a alertar de que la votación tendría lugar marcada por un contexto de "represión generalizada e intimidación", por lo que pidió a Kampala que garantizara que el proceso fuera "libre y seguro".