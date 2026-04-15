El líder de Renovación Popular da 24 horas a las autoridades para anular las elecciones en Perú y ordenar su repetición

Archivo - El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, durante un acto en Madrid en septiembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/David Canales - Archivo

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder de Renovación Popular a las elecciones generales en Perú, Rafael López Aliaga, ha encabezado durante las últimas horas un plantón en los alrededores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en la capital, Lima, desde donde ha dado un plazo de 24 horas a las autoridades para anular el proceso y ordenar su repetición, en el marco de sus denuncias sobre un fraude.

"Señores del JNE, les damos un plazo: tienen 24 horas para declarar la nulidad de esta porquería", ha dicho ante decenas de concentrados. "Si a las 20 horas (hora local) de mañana (por el miércoles), esta buena porquería no se declara nula, les convoco nuevamente a todos, a nivel nacional", ha señalado López Aliaga, quien ha puesto sobre la mesa la convocatoria de una "insurgencia civil, que está prevista en la Constitución".

Así, ha reclamado además al fiscal general de Perú y al jefe de la Policía que "tomen preso de inmediato" al presidente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, a quien ha descrito como "Parte de un engranaje, de una estrategia" para perpetrar este presunto fraude. "Hay una mafia que ha planificado esto, hace meses", ha argüido, antes de criticar de nuevo los retrasos en la entrega de material electoral y acusar a Corvetto de "violar la ley como le ha dado la gana".

"Ni en Venezuela, en la dictadura de (Nicolás) Maduro, se ha visto esta porquería", ha criticado. "Fiscal, cumpla con su deber y no sea cómplice de esta patraña", ha subrayado el líder de Renovación Popular, quien ha hecho hincapié en que "en el día de hoy se sabe quiénes son los traidores a Perú y quiénes tienen el coraje y lo que hay que tener para sacar este país adelante".

En este sentido, el exalcalde de Lima ha argumentado que "la mafia quiere inflar" a un segundo candidato "para ponerlo (en segunda vuelta) junto a la señora de siempre", en referencia a la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, quien se ha presentado a las urnas por cuarta vez, habiendo llegado a segunda vuelta en 2016 y 2021, de las que salió derrotada por muy poco y erigiéndose víctima de fraude.

López Aliaga ha esgrimido que este supuesto plan trazado entre bambalinas busca poner a Fujimori frente a un rival débil, "al que va a ganar", al tiempo que ha criticado el silencio de la líder de Fuerza Popular ante la situación. "La señora debería estar aquí, estar dando la cara y no ocultarse", ha destacado, si bien ha incidido en que, aunque su partido quedara en segundo lugar tras la finalización del recuento, "no lo aceptará". "De esta manera, no", ha puntualizado.

De esta forma, ha sostenido que su partido ha sufrido el "robo" de 1.600.000 votos, sin dar datos que lo respalden, y ha pedido a sus seguidores "estar alerta". "Nos declaramos en estado de emergencia a partir de este minuto. Si el fraude se consuma, convoco una marcha con tiempo, una marcha multitudinaria, de todo Perú. Vamos convocar a todo Perú, apenas tengamos resultados oficiales, para declarar la insurgencia civil", ha amenazado.

"Basta ya de gente a media agua", ha destacado, antes de indicar que "la única forma de frenar la voluntad popular es vía fraude" y pedir a los representantes de la Unión Europea (UE) que abandonen el país por su inacción ante esta situación. "Hay que ser ciego y cómplice para no darse cuenta de que el proceso electoral. Señores de la UE, lárguense", ha reclamado, entre aplausos y vítores de los concentrados.

Por todo ello, ha lamentado que "la fiesta (de la democracia) se ha convertido en un drama feroz, para llevar este intento". "No lo van a lograr. Tendrán que matarme para lograrlo", ha recalcado López Aliaga. "Si quieren incendiar la pradera, la vamos a incendiar. Mancos no somos", ha advertido, antes de insistir en que su partido "va a pedir nuevas elecciones", "sin Corvetto", aunque los resultados definitivos "favorezcan" a su formación.

"La democracia tiene como eje fundamental el voto popular, es la esencia de la democracia. Ese valor, ese derecho, ha sido violado delante de todos nosotros, de todo Perú", ha remarcado. Lo que no pueden ganar en la cancha, lo ganan en la mesa, con trampa", ha dicho el candidato derechista, quien ha insistido en que su formación "está claramente por encima" del partido de Fujimori.

"Quedamos en alerta permanente. Perú va a sepultar a estos traidores y a estos grupos de poder. Si es necesario entregar la vida, lo haremos, pero esto no queda así", ha remachado, después de que la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) señalara el martes que, pese a que los comicios se han desarrollado de manera "pacífica" y "ordenada", se han registrado fallos logísticos y técnicos, así como "demoras considerables" que, incluso, han llegado a alimentar las "narrativas de fraude difundidas en algunos sectores políticos" desde la campaña preelectoral.

A poco menos de un 10% de los votos por escrutar, Fujimori se está consolidando como ganadora de la primera vuelta de las elecciones generales de Perú, con un 16,91% de las papeletas. Le siguen el candidato de Renovación Popular, López Aliaga, con un 11,99%; seguido de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con el 11,88%, y Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, con un 11,15%.

Según ha avanzado el escrutinio la candidatura de Roberto Sánchez, dirigente de izquierdas y heredero político de Pedro Castillo, ha ido creciendo en porcentaje de votos, superando a Nieto y amenazando el puesto de López Aliaga en una segunda vuelta que se disputará en junio.