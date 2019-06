La líder socialdemócrata danesa inicia los contactos para formar gobierno

Publicado 07/06/2019 13:06:02 CET

COPENHAGUE, 7 Jun. (DPA/EP) -

La líder del Partido Socialdemócrata de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha iniciado este viernes los contactos con otros grupos para tratar de formar gobierno, un día después de que el primer ministro, Lars Lokke Rasmussen, formalizase su dimisión tras los resultados obtenidos en las últimas elecciones parlamentarias.

Frederiksen es 'a priori' la candidata con más opciones de encabezar el Gobierno, gracias al apoyo de una serie de partidos de centro-izquierda que suman 91 escaños. Rasmussen aspiraba a seguir en el poder al frente de un bloque de centro-derecha que finalmente se ha tenido que conformar con 75 diputados.

"No he hecho ningún plan de vacaciones para este verano", ha bromeado Frederiksen ante los periodistas antes de iniciar los contactos. No en vano, las conversaciones podrían no ser fáciles, con la política migratoria como uno de los aspectos más controvertidos a la hora de aglutinar a distintos partidos.

El Partido Social Liberal, el Partido Popular Socialista y la Lista de Unidad, potenciales socios de los socialdemócratas, se oponen al endurecimiento de los controles planteados por Frederiksen, que figura en este aspecto más cercana a posiciones del Partido Liberal y del Partido Popular Danés.

Frederiksen ha ordenado su ronda de contactos en función del peso parlamentario del resto de partidos, por lo que su primera cita ha sido con Rasmussen. Su formación obtuvo 43 escaños, cinco menos que los socialdemócratas, en los comicios del miércoles.

Tras la reunión, el primer ministro en funciones ha dejado claro que no apoyará un gobierno del Partido Socialdemócrata en minoría que dependa de partidos de izquierdas. "En nuestra opinión perjudicaría a los daneses", ha alegado ante los medios.