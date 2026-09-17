La líder de los socialdemócratas promete "un nuevo rumbo" en Suecia y pide negociar en espíritu de colaboración

Archivo - Magdalena Andersson, durante una rueda de prensa en Estocolmo. - Ninni Andersson/Government Offices of Sweden / Xin

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La líder del Partido Socialdemócrata de Suecia, Magdalena Andersson, ha prometido este jueves un "nuevo rumbo" en el país, tras alzarse con la victoria en las elecciones parlamentarias del pasado domingo y que la dimisión del primer ministro Ulf Kristersson haya abierto formalmente el periodo de negociaciones para la formación de nuevo Ejecutivo, un proceso para el que ha pedido "espíritu de colaboración" al resto de formaciones.

"Ya se han contabilizado vuestros votos y el pueblo sueco ha elegido un nuevo rumbo para nuestro país: ha votado a favor de la cohesión y en contra de la división", ha subrayado Andersson en un video publicado en redes sociales en el que asegura que los suecos piden "hacer avanzar a Suecia".

"Quiero hacer realidad ese nuevo rumbo por el que habéis votado, que garantizará que impulsemos el crecimiento y reduzcamos la elevada tasa de desempleo que nos afecta", ha asegurado, señalando que liderará las negociaciones para formar nuevo Ejecutivo.

La Comisión Electoral de Suecia ha dado 176 escaños al bloque encabezado por socialdemócratas, por delante de los 173 obtenidos por la coalición conservadora del hasta ahora primer ministro, según los resultados preliminares.

Andersson ha apuntado que ahora debe comenzar el trabajo parlamentario y un proceso de negociación para el que ha pedido "espíritu de colaboración", incidiendo en que igual que quiere un país "alejado de los conflictos por el mero hecho de chocar y encaminada hacia la unión y la comunidad", quiere que los partidos políticos inauguren una nueva era de colaboración.

"Ahora que la campaña electoral ha terminado, corresponde a todas las fuerzas políticas dejar a un lado las tácticas partidistas y anteponer el bien de Suecia y del pueblo sueco. Quiero que los nuestros se vuelvan a unir, y a todos aquellos que habéis optado por votar a un partido distinto al mío, quiero deciros que contáis con todo mi respeto", ha agregado, recalcando que trabajará para ganarse la confianza de todo el electorado. "Para que sintáis que soy vuestro primer ministro y que estoy de vuestro lado", ha resumido.

La dirigente socialdemócrata, que podrá gobernar pese a la caída en las elecciones, ha tenido palabras para aquellos "preocupados por la retórica divisiva" durante la campaña electoral y se ha erigido como figura para unir a los suecos y evitar retórica divisiva.

"Vamos a iniciar juntos una nueva era en la política sueca y yo trabajaré duro para unir a nuestro país. Quiero que cada uno de vosotros, todos los suecos, sintáis que formáis parte de esa labor", ha explicado.

EL PARTIDO DEL CENTRO SEÑALA QUE SERÁ "UNA FUERZA CONSTRUCTIVA"

Mientras, la líder de uno de los partidos llamados a estar en el bloque de Gobierno, el Partido del Centro, Elisabeth Thand Ringqvist, ha proclamado que Suecia "entra en una nueva fase política" y su formación "será una fuerza constructiva" para que el país forme Gobierno.

Igualmente ha tenido palabras de reconocimiento a Kristersson por sus esfuerzos y liderazgo durante su mandato. "Ha guiado a Suecia a través de un tiempo de cambios profundos con una situación de seguridad alterada y la histórica entrada de Suecia en la OTAN", ha valorado.

Este mismo jueves, Kristersson ha anunciado su dimisión ante las "complicadas condiciones para la formación del próximo Gobierno" tras las elecciones celebradas el domingo, cuyos resultados preliminares dan la victoria a la coalición de cuatro partidos izquierdistas liderados por el Partido Socialdemócrata.