El líder de los socialistas portugueses afea al Gobierno su "neutralidad política" ante la ultraderecha

Archivo - José Luís Carneiro, secretario general del Partido Socialista portugués. - Europa Press/Contacto/Gerardo Santos / Global Imag

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Socialista (PS) portugués, José Luís Carneiro, ha afeado al primer ministro Luís Montenegro la "neutralidad política" que a su juicio está mostrando ante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en las que el candidato socialista, António José Seguro, se enfrenta al ultraderechista, André Ventura, del partido Chega.

Carneiro ha asegurado este lunes que le extrañan mucho las dudas que Montenegro ha mostrado con respecto a la segunda vuelta de las presidenciales del próximo 8 de febrero y le ha instado a "tener una posición más clara" sobre su respaldo a "los valores democráticos e institucionales".

"Entre la democracia y aquellos que atentan contra ella no puede haber neutralidad política", ha valorado el líder de los socialistas portugueses después de que el domingo por la noche el primer ministro adelantara que su partido se abstendrá de pedir el voto para ninguno de los candidatos de la segunda vuelta.

Carneiro ha remarcado que los socialistas sí hubieran apoyado al candidato del oficialismo, Luís Marques Mendes, frente a Ventura en una hipotética segunda vuelta. "No tendríamos dudas", ha dicho el líder del PS, destacando al mismo tiempo el carácter transversal de Seguro a pesar de ampararle las siglas del partido, según recoge la agencia de noticias Lusa.

"Él es el candidato de todos los portugueses, no hay candidatos de los partidos en las elecciones presidenciales. Hubo uno sí, de Chega", ha señalado en referencia a Ventura, en respuesta a su ausencia en la noche electoral de Seguro. El propio candidato socialista también se ha distanciado del partido y apelar al voto del centroderecha.

No obstante, Carneiro ha celebrado que a pesar de las "dudas" de Montenegro hayan aparecido ya voces dentro de su partido que apuesten por Seguro. "Espero que ese movimiento (...) demuestre que la sociedad portuguesa sigue defendiendo en gran medida los valores (...) que nos permiten vivir en comunidad", ha destacado.

Seguro se ha impuesto con el 31% de los votos seguido de Ventura con el 23% en las elecciones presidenciales más disputadas de las últimas cuatro décadas en Portugal, que se dirimirán ahora una segunda ronda que no se producía desde 1986.

El 8 de febrero tendrá lugar esta segunda vuelta en la que Seguro ya tiene el apoyo de las fuerzas a la izquierda del PS, después del anuncio de sus líderes durante la noche electoral, e incluso de algunas figuras políticas de la derecha conservadora y liberal que apuestan por establecer un cordón sanitario a Ventura.