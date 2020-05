El líder de los talibán ve un "logro extraordinario" el acuerdo con EEUU y promete un "sistema islámico"

Pide a los muyahidines evitar víctimas civiles en los combates y promete que mujeres y hombres gozarán de sus derechos bajo su gobierno

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El líder de los talibán, Hebatulá Ajundzada, se ha pronunciado por primera vez sobre el "histórico acuerdo" firmado con Estados Unidos el pasado febrero en Qatar y ha defendido que se trata de un "logro extraordinario" del grupo insurgente, al tiempo que ha reiterado que el objetivo último de lo firmado y de la "yihad" es la instauración de un "sistema islámico" en Afganistán.

Ajundzada ha publicado este miércoles un mensaje con motivo de la festividad del Eid al Fitr que marca el final del Ramadán en el que ha sostenido que el acuerdo firmado, que "pondrá fin a la ocupación", "puede resultar beneficioso para todas las partes si se cumple con sinceridad".

Su cumplimiento "puede demostrar ser un potente instrumento para poner fin a la guerra entre América y nuestro país y para establecer la paz y un sistema islámico en nuestra patria", ha señalado, reiterando el compromiso de los talibán con lo pactado.

En este sentido, ha pedido a Washington que "no permita a nadie la oportunidad de obstruir, demorar y en último término hacer descarrilar" el acuerdo. "Sigamos avanzando en la fase de implementación para que se allane el camino para la retirada de vuestras fuerzas y para que la paz y la seguridad se afiancen en Afganistán y la región", ha reivindicado.

Ajundzada no ha mencionado específicamente al Gobierno afgano en su mensaje, después de que la semana pasada el presidente del país, Ashraf Ghani, anunciara que las fuerzas de seguridad volverían a pasar a la ofensiva contra los talibán ante los últimos ataques registrados, incluido uno contra una maternidad en Kabul y otro contra un funeral en Balj de los que el grupo se desmarcó de forma inmediata.

No obstante, ha dicho que ofrece "una amnistía general a todos aquellos en las filas de la oposición si optan por renunciar a su enemistad". A estas personas que no ha mencionado les ha invitado a "no convertirse en un impedimento para el establecimiento de un gobierno islámico, el cual es la aspiración de millones de afganos martirizados, heridos, discapacitados, huérfanos, viudos y que sufren", ha sostenido.

RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

En este sentido, ante las "reservas" que genera el sistema político que el Emirato Islámico --nombre oficial de los talibán-- quieren imponer, ha asegurado que "no tendrá una política monolítica, todo hombre y mujer gozará de sus debidos derechos, ninguno deberá sentir ningún tipo de privación o injusticia y se realizará todo el trabajo necesario para el bienestar y el desarrollo de la sociedad a la luz divina de la sharia", la ley islámica, ha precisado.

El líder de los talibán ha asegurado que están "genuinamente preocupados por las víctimas civiles", por lo que ha creado una "comisión especial para la seguridad y protección" de los mismos "por los muyahidines durante las batallas". "De producirse uno de estos incidentes, Dios no lo quiera, será investigado y los culpables castigados", ha asegurado.

Además, ha dado instrucciones a los combatientes de que "en este momento crítico traten a la población en general con compasión, empatía y amabilidad, no se conviertan en una causa para su sufrimiento, no actúen de forma arrogante y cruel, no abusen de su poder y recursos para hacer daño a la gente (...) y consideren a todos los afganos como un hermano y les muestren respeto".

Por otra parte, ha criticado que los civiles y sus viviendas "sigan siendo atacados de forma deliberada en bombardeos aéreos y disparos de artillería de la oposición" y ha pedido "a todas las partes nacionales e internacionales que den pasos efectivos para la prevención de víctimas civiles por motivos humanitarios".

EL CORONAVIRUS, UNA RESPUESTA DE ALÁ

Ajundzada también se ha referido en su mensaje a la pandemia de coronavirus, que ha considerado una "tribulación" enviada por Alá por "cuando la transgresión de la religión, la naturaleza y las normas alcanza su pico". "Debemos buscar el perdón de Alá, reevaluar nuestras acciones, dejar de violar los designios de Alá y reacomodar nuestras vidas con las directrices fijadas por el islam para que podamos ser rescatados de este tormento mortal", ha defendido.

El líder talibán ha indicado que ha dado instrucciones a sus hombres para ofrecer atención sanitaria a la población y ha recomendado a los ciudadanos que traten de protegerse de esta enfermedad. Además, ha pedido a las organizaciones sanitarias y ONG internacionales que ayuden a los afganos en la lucha contra la pandemia y les brinden "las herramientas necesarias disponibles". "El Emirato Islámico está dispuesto a ofrecer todo tipo de asistencia a las ONG en el traslado y distribución transparente de meterial de ayuda", ha asegurado.