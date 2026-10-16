Los líderes europeos defienden reformar la UE para prepararla a su ampliación

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, durante la reunión del Consejo Europeo de este jueves - ALEXANDROS MICHAILIDIS

BRUSELAS, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han defendido este jueves la necesidad de avanzar en reformas internas para preparar al bloque comunitario ante una futura ampliación, con el objetivo de garantizar su capacidad de actuación con la incorporación de nuevos Estados miembro, mientras continúan los trabajos para el tratado de adhesión de Montenegro

Así consta en las conclusiones finales acordadas por los líderes europeos durante el Consejo Europeo, en el que han hablado sobre el camino a seguir en materia de ampliación del bloque y sobre la reciente propuesta de la Comisión Europea para preparar a la UE, en la que planteó, entre otros asuntos, la integración por fases de los países candidatos, así como la limitación de la unanimidad para reducir los vetos nacionales.

Los Veintisiete han "tomado nota" de la propuesta del Ejecutivo comunitario, y han subrayado que tanto la Unión Europea como los futuros Estados miembro deben estar "preparados en el momento de la adhesión", por lo que han considerado necesario que el bloque comunitario avance en sus propias reformas, fije "sus ambiciones a largo plazo" y aborde cuestiones relacionadas "con sus prioridades políticas y su capacidad de actuación".

"Ello reforzará la Unión Europea y potenciará la soberanía europea", esgrimen los líderes en las conclusiones, en las que también subrayan la importancia de la ampliación por ser una "inversión geoestratégica en la paz, la seguridad, la estabilidad y la prosperidad", además de "un motor para mejorar las condiciones económicas y sociales de los ciudadanos europeos" y reducir "las disparidades entre países".

Asimismo, han recordado que el proceso de adhesión debe basarse "en los méritos" y que, por tanto, "cada país candidato avanza en sus negociaciones de adhesión en función de sus progresos individuales".

El Consejo Europeo también ha acogido con satisfacción "los trabajos en curso" para la redacción del tratado de adhesión con Montenegro, el país más avanzado en el proceso de integración en el bloque.

Del mismo modo toma nota de la intención de la Presidencia del Consejo, que en este momento ostenta Irlanda, de trabajar para el cierre provisional de los capítulos de negociación pendientes con Podgorica, siempre que Montenegro "aplique las reformas correspondientes".

Sin embargo, los líderes han eliminado del texto final la referencia que figuraba en un borrador de las conclusiones, al que había accedido Europa Press, sobre el objetivo de cerrar todos los capítulos "antes de que finalice este año", así como la intención de concluir la redacción del tratado de adhesión "lo antes posible".