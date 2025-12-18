Líderes de la UE se enfocan en usar activos rusos para Ucrania mientras la Comisión negocia con Bélgica

El primer ministro belga, Bart De Wever, junto al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, al arranque de la cumbre europea en Bruselas. - FREDERIC GARRIDO-RAMIREZ // EUROPEAN COUNCIL

BRUSELAS 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los líderes de la Unión Europea se enfocan en el uso de los activos rusos congelados para un "préstamo de reparación" a Ucrania, mientras la Comisión Europea negocia en paralelo con Bélgica una propuesta de conclusiones que encaje con las demandas del Ejecutivo belga.

La Comisión Europea busca superar las reservas del primer ministro belga, Bart De Wever, reticente a aprobar esta opción para financiar ayuda a Kiev por valor de 90.000 millones de euros, aduciendo los riesgos que asumiría el país ante futuros reclamos de Rusia por acoger la sede de Euroclear --la entidad depositaria que tiene la gran mayoría de los activos en cuestión--.

Más de ocho horas después del inicio de la cumbre destinada a acordar una fórmula de financiación que mantenga a flote a Ucrania durante los próximos dos años, fuentes europeas señalaron que los líderes de la UE se centran en la opción de un "préstamo de reparación", mientras la Comisión Europea trabaja para ofrecer mayores garantías al Gobierno belga.

En este momento, avanzan en paralelo los trabajos técnicos entre Bélgica y los servicios de la Comisión Europea y el Consejo de la UE para poner sobre la mesa un texto que sea un "buen terreno medio" y contente tanto al Ejecutivo europeo como al belga.

La opción de financiar la ayuda a Ucrania mediante la emisión de deuda conjunta respaldada por el presupuesto de la UE queda, por el momento, descartada, pese a que Bélgica había defendido esta alternativa antes de la cumbre como la opción más segura y transparente.

Los líderes de los 27 llegaron a la cumbre en Bruselas con diferencias sobre recurrir a la liquidez de los activos inmovilizados por las sanciones de la UE para un potencial "préstamo de reparación" de 90.000 millones de euros a Kiev. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha defendido que la cumbre durará el tiempo que haga falta para lograr 'luz verde' al apoyo económico a Ucrania y que la UE "nunca aprobará una solución que no garantice toda la seguridad para Bélgica".