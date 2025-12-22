La Liga Árabe condena la aprobación por parte de Israel de otros 19 asentamientos en Cisjordania

Archivo - El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgheit, durante una rueda de prensa en la capital de Jordania, Amán, en junio de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Mohammad Abu Ghosh - Archivo

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Liga Árabe ha condenado este lunes la aprobación dada por el Consejo de Ministros de Israel a la declaración de otros 19 asentamientos en el norte de Cisjordania, entre ellos Ganim y Kadim, evacuados en 2005, en lo que el bloque considera "un desafío flagrante a la voluntad internacional" y "una violación del Derecho Internacional".

Yamal Rushdi, portavoz del secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgheit, ha indicado en un comunicado que "la expansión de los asentamientos ilegales tiene como objetivo impedir el establecimiento de un Estado palestino geográficamente contiguo", un hecho que "refleja la naturaleza del Gobierno israelí, que está controlado por extremistas y colonos".

Así, ha subrayado que esta decisión "no legitima de ninguna manera" los asentamientos, al tiempo que ha criticado los ataques contra palestinos por parte de colonos, "un tipo de terrorismo que se lleva a cabo con el conocimiento del Estado ocupante y con la protección de sus agencias oficiales", según un comunicado publicado por la Secretaría General de la Liga Árabe en su cuenta en la red social X.

Los colonos de Ganim y Kadim, al oeste de la ciudad cisjordana de Yenín, fueron desalojados de sus hogares como parte del proceso de retirada de Israel en la Franja de Gaza en 2005. Cabe recordar que el Ejército israelí autorizó en mayo el regreso a estos asentamientos, en una represalia después de que España, Noruega e Irlanda anunciaran su reconocimiento al Estado de Palestina.

A pesar de que el Derecho Internacional considera ilegales todos los asentamientos en los Territorios Palestinos Ocupados, el Gobierno de Israel hace diferencia entre aquellos a los que ha dado permiso y los que no, como este último, que son los únicos que considera contrarios a la ley.

Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) afirmó en julio que la política de asentamientos israelí es contraria a la Cuarta Convención de Ginebra sobre el desplazamiento forzoso de personas y que, en particular en lo referente a la explotación de los recursos naturales y la imposición de leyes nacionales, es constitutiva de un esfuerzo de anexión y contraria al Derecho Internacional.