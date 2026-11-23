Archivo - Ciudadanos vestidos de blanco portando banderas de Israel. - Nir Alon / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El partido Likud del primer ministro israelí en funciones, Benjamin Netanyahu, y la formación Yashar del exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot, encargado de formar Gobierno tras las elecciones del pasado 27 de octubre, han anunciado que celebrarán nuevas rondas de negociación sobre un posible ejecutivo de unidad tras concluir este domingo un encuentro de cuatro horas en la ciudad de Herzliya.

Según han informado ambos partidos y ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel', ambas formaciones han comunicado al término de la reunión que durante la cita "se presentaron posturas sobre una serie de cuestiones fundamentales y se mantuvo un debate detallado sobre las mismas", aunque no precisan la fecha del próximo encuentro.

Por parte del Likud participaron el diputado Ofir Katz y el abogado de Netanyahu, Michael Rabello, mientras que la delegación de Yashar estuvo integrada por el parlamentario Chili Tropper, el exjefe de gabinete de Netanyahu Yoav Horowitz y el antiguo jefe de gabinete de Tropper, Guy Gutman.

En paralelo a los contactos con el Likud, altos cargos de Yashar han logrado avances "significativos" en las conversaciones de coalición mantenidas en las últimas horas con el partido ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá (UTJ) en torno a la exención del servicio militar para los estudiantes de escuelas talmúdicas, según ha recogido el Canal 12 israelí.

Fuentes de la facción Déguel HaTorá de UTJ han confirmado "progresos positivos", si bien han advertido de que las partes aún están "lejos de intercambiar borradores de propuestas". El citado diario informa que se espera que Eisenkot presente esta semana un marco sobre el reclutamiento después de que los líderes espirituales ultraortodoxos rechazaran su planteamiento anterior, que limitaba las exenciones al tres por ciento de cada cohorte anual.

Tanto Eisenkot como sus socios de bloque concurrieron a los comicios prometiendo poner fin a las exenciones generalizadas del servicio militar para los hombres ultraortodoxos, aunque el líder de Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, ha suavizado recientemente su postura al mostrarse dispuesto a aceptar un esquema más favorable para las formaciones jaredíes con el fin de articular una mayoría de al menos 61 escaños en el Parlamento.