El Likud sube un escaño con el recuento de los votos de militares y reservistas

Archivo - El ministro de Defensa israelí, Israel Katz (centro), durante una reunión en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán- MINISTERIO DE DEFENSA DE ISRAEL/ARIEL HERMONI

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Likud, el partido de Benjamin Netanyahu, ha subido un escaño, hasta los 27, en medio del recuento de los votos emitidos mediante el sistema del doble sobre, la forma con la que participan principalmente militares, reservistas y diplomáticos, aunque también algunos trabajadores públicos o enfermos, para votar anticipadamente.

Estos votos, más de 430.000 en estos comicios, se recuentan una vez ha sido escrutado el resto de sufragios y en ocasiones hace que cambien los escaños finales en la Knesset de Israel. Aunque los resultados parciales dan un escaño más al partido de Netanyahu, la situación entre los bloques no cambia ya que se lo resta a Shas, representante de los sefardíes ultraortodoxos que forma parte de su propias filas.

De esta forma, el bloque que lidera el Likud sigue con 53 asientos, mientras que la coalición de partidos que encabeza el ex jefe del Estado Mayor de Israel, Gadi Eisenkot, se queda con 48. Ambos bloques quedan lejos no obstante de la mayoría de 61 escaños, por lo que será clave el papel de las formaciones árabes Lista Conjunta y Raam, cuyos escaños suman 19, una cifra récord en la democracia israelí.

Horas antes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, del gobernante Likud, ha celebrado que el resultado del doble sobre suponen un espaldarazo a la política de seguridad liderada por Netanyahu y él mismo.

"Los resultados del recuento de votos de los soldados regulares y de reserva en los dobles sobres representan para mí una gran prueba de confianza y apoyo a la política de seguridad", ha señalado, valorando el apoyo recibido de "aquellos que verdaderamente cargan sobre sus hombros la seguridad de Israel con valentía, sacrificio y una dedicación excepcional".

Así ha dicho que estos electores son los que "conocen de cerca la poderosa actividad" de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Gaza, Siria y Líbano y "también en Judea y Samaria", como se refiere a Cisjordania.

"Ellos saben lo que hicimos en Irán y también en Yemen, y comprenden muy bien el gran cambio que lideramos en el concepto de seguridad hacia la iniciativa, el ataque y la resolución", ha afirmado.

El doble sobre consiste en un sistema por el cual la papeleta del elector se guarda en un sobre anónimo que luego va introducido en otro sobre que identifica al votante, de esta forma las autoridades electorales constatan que la persona no haya ejercido el voto en otro centro.