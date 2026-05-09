Lituania firma un préstamo SAFE de la UE para fortalecer su defensa aérea

Firma de préstamo SAFE de la Comisión Europea junto con las autoridades lituanas - MINISTERIO DE FINANZAS LITUANO

BRUSELAS 9 May. (EUROPA PRESS) -

Lituania ha firmado este sábado con la Comisión Europea un acuerdo de préstamo de la Acción de Seguridad para Europa (SAFE, por sus siglas en inglés), por el que recibirá casi 6.400 millones de euros para fortalecer su defensa aérea.

"El uso de los fondos SAFE nos permite alcanzar, de manera oportuna, los objetivos establecidos para el desarrollo de las capacidades de defensa necesarias para garantizar la paz en Lituania", ha indicado el ministro de Defensa, Robertas Kaunas.

Por su parte, el ministro de Finanzas lituano, Kristupas Vaitiekunas, ha afirmado que esto proporcionará "una base sólida" para crear un sistema moderno que permita a Vilna defender mejor sus fronteras de "posibles agresores".

"Este es un paso muy importante también para Europa, ya que fortalece la cooperación en la industria de defensa y ayuda a integrar a los proveedores nacionales en las cadenas de suministro europeas, creando una defensa europea independiente, más coordinada, más fuerte y más eficiente", ha argüido, según ha informado en un comunicado la cartera de Finanzas.

La firma del acuerdo ha tenido lugar este sábado en la capital, Vilna, en una ceremonia a la que han asistido Kaunas y Vaitiekunas junto a los comisarios europeos de Defensa y Presupuesto, Andrius Kubilius y Piotr Serafin, respectivamente.

El primer pago anticipado a Lituania, que asciende a 956 millones de euros, se desembolsará en un plazo de tres meses a partir de la firma del acuerdo. Según estimaciones preliminares, las autoridades se ahorrarán 250 millones en 10 años gracias a este mecanismo.

Los préstamos, financiados a través del endeudamiento de la UE para ser devueltos a largo plazo y bajo coste, fueron lanzados en mayo de 2025 con la idea de que los Estados miembro realizaran adquisiciones urgentes y a gran escala, aumentando "rápida y sustancialmente" la inversión militar de Europa y apoyando la reactivación de la industria de defensa de la UE.

El Ejecutivo comunitario ha dado en los últimos meses la 'luz verde' a los préstamos para la adquisición conjunta de material de defensa de 18 de los 19 países que se adhirieron al programa SAFE, siendo Hungría el único país que aún no ha visto aprobado su plan de financiación.