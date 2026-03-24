Llegan a Venezuela otros 131 ciudadanos deportados por EEUU

Archivo - Dos personas caminan delante de una bandera venezolana en una calle de Caracas, Venezuela. - Jimmy Villalta - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Venezuela han confirmado la llegada al país de otro vuelo con 131 ciudadanos a bordo, todos ellos deportados desde la ciudad de Miami, en Estados Unidos, en el marco del programa Vuelta a la Patria, con el que Caracas busca la "reinserción social y familiar" de estos venezolanos.

El avión ha aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar y ha permitido a estos ciudadanos volver de "forma voluntaria" a suelo venezolano. Entre ellos hay 115 hombres, 10 mujeres y seis menores ed edad --un niño, tres niñas y dos bebés--, según ha informado el propio programa en un mensaje difundido a través de Telegram.

A su llegada han sido recibidos por las fuerzas de seguridad venezolanas para el cumplimiento de los protocolos de "atención integral" establecidos para estos casos y diseñados por el Gobierno venezolano.

Así, han recibido atención personalizada por parte de miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB).

Este protocolo incluye entrevistas personalizadas para la evaluación de cada caso particular, atención médica integral para verificar el estado de salud de todos los pasajeros, el traslado seguro hacia sus respectivos hogares en las distintas regiones del territorio venezolano.