López Obrador denuncia espionaje en la sede del Gobierno mexicano

Publicado 29/08/2019 19:20:11 CET

CIUDAD DE MÉXICO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha denunciado el hallazgo de una cámara oculta en una sala del Palacio Nacional donde el Gobierno celebra reuniones, aunque ha asegurado que no se ha presentado ninguna denuncia en relación a este presunto espionaje.

"Hace unos días se encontró una cámara de esas pequeñitas, sofisticadas", ha informado López Obrador en su rueda de prensa diaria. El presidente ha aclarado ante los medios que no era su despacho, sino "en una de las salas donde hay reuniones de grupos".

López Obrador ha asegurado que no se investigará este incidente --"no tengo tiempo para ocuparme de eso, dije que la quiten y a seguir adelante"--, que considera "prácticas del viejo gobierno". "Qué logran con eso, si lo que hablamos es completamente legal, transparente. No hay nada que puedan utilizar en contra nuestra", ha aseverado.