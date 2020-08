López Obrador, dispuesto a presentar una solicitud de consulta para juzgar a expresidentes mexicanos

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. - Sergio Tapia/EELG via El Univers / DPA

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha mostrado este viernes dispuesto a presentar una solicitud para realizar una consulta ciudadana sobre la posibilidad de juzgar a los expresidentes mexicanos.

"Sí... Lo voy a hacer porque no quiero parecer verdugo y además porque me he comprometido a mandar obedeciendo", ha expresado el mandatario en su conferencia de prensa diaria, realizada en Tamaulipas.

En este sentido, ha explicado que "si la Justicia dice que es constitucional, la consulta va al INE y se le pregunta al pueblo". "Si yo hago la solicitud, yo tengo que fundarlo, como los ciudadanos y los legisladores", ha afirmado.

Aunque López Obrador ha expresado que está en contra de llevar ante la ley a sus antecesores Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari, ha manifestado que a raíz del caso de Emilio Lozoya, se debe realizar la consulta.

"Voy a esperar dos cosas, el avance en la Fiscalía, para ver cómo se van presentando las cosas. Espero que sea justicia pronta y expedita, que no se archive el caso", ha dicho sobre los avances y resultados del caso que sigue la Fiscalía, encabezada por Alejandro Gertz Manero.

En relación con la consulta, ha especificado que hay tres maneras de solicitarla y ha manifestado que intervendría si los ciudadanos o legisladores no logran presentarla antes del 15 de septiembre, cuando vence el plazo legal para hacerlo, según informaciones del diario 'El Universal'. "Es necesario, no lo descarto, hay que esperar", ha aseverado.