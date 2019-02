López Obrador insta a extraer la "lección" de la condena a 'El Chapo': "La felicidad no es el dinero"

Publicado 13/02/2019 16:51:33 CET

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha llamado a extraer una "lección" de la condena al narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán en Estados Unidos y ha asegurado que, con fallos como este, los jóvenes deberían tener claro que la "felicidad" no depende del dinero.

"La felicidad verdadera no es el dinero, lo material, no es el lujo barato, no es la fama, la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo", ha esgrimido durante su rueda de prensa diaria, en la que ha instado a los jóvenes a alejarse de las drogas y el narcotráfico, según el diario 'La Jornada'.

López Obrador se ha comprometido a ofrecer "alternativas" a los jóvenes y a combatir la corrupción en el seno del Gobierno y de las fuerzas de seguridad, lo que pasa también por cortar "el copete de lujos". Esta austeridad, sin embargo, no afectaría a la protección de policías o periodistas que puedan sentirse amenazados.

El jurado del tribunal neoyorquino que analizaba las acusaciones contra 'El Chapo' dictaminó el martes que el capo era culpable de los 10 cargos presentados contra él. Aunque la sentencia formal no llegará hasta el 25 de junio, la Fiscalía ya da por hecho que Guzmán pasará el resto de su vida en prisión, sin posibilidad de libertad condicional.

"NO VA A CAMBIAR NADA"

En su estado natal, Sinaloa, las reacciones son diversas y hay quien, como Gildardo Velásquez, consideran que al narcotráfico "nadie lo para". "Aunque lo hayan agarrado a él, o que hayan dado esa cadena perpetua que consideran que se la merece, pues no va a cambiar nada aquí en México", ha declarado a la agencia Reuters.

Un vecino de Badiraguato --la ciudad natal de Guzmán-- que no ha querido dar su nombre ha reconocido que, como sinaolense, la noticia de la condena "dolió". En este sentido, ha recordado que 'El Chapo' "ayudó a mucha gente" y ha acusado al Gobierno de no dar el apoyo necesario a la ciudadanía.

Guzmán surgió de los mismos humildes orígenes en Sinaloa en los que también se criaron muchos otros importantes capos mexicanos. Después de escapar de prisión dos veces --en 2001 y 2015-- fue capturado a principios de 2016, y un año después extraditado a Estados Unidos para ser juzgado.

Carlos teme que la condena pueda ser incluso "contraproducente", ya que ahora puede generarse una lucha entre grupos que quieran controlar "todo lo que 'El Chapo' manejaba".