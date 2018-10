López Obrador rechaza la protección de escoltas porque le "cuida el pueblo"

Publicado 04/07/2018 6:12:27 CET

CIUDAD DE MÉXICO, 4 Jul. (Reuters/EP) -

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ha rechazado este martes la protección de escoltas al salir del Palacio Nacional en el asiento delantero del vehículo presidencial, rodeado de cientos de partidarios, pero sin guardaespaldas.

Desde que ganó las elecciones este domingo, López Obrador, de 64 años, ha prometido un cambio para México, que incluye planes para detener la corrupción y la violencia, que se han convertido en dos de los principales problemas del país.

La seguridad personal de López Obrador es uno de los primeros signos de cómo está rompiendo el molde de la típica Presidencia mexicana. Su plan de viajar sin guardias armados ha despertado la preocupación de algunos sectores en uno de los años más mortíferos de México para los políticos.

"Me cuida el pueblo (...) el que lucha por la justicia no tiene nada que temer", ha aseverado López Obrador, tras reunirse con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, de quien ha afirmado que le ha ofrecido protección federal. "Ustedes me van a estar procurando", ha añadido.