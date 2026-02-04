El Louvre anuncia que la corona de la emperatriz Eugenia podrá ser restaurada "sin necesidad de reconstrucción"

Archivo - El Museo del Louvre en la capital de Francia, París (Archivo) - Dimitar Dilkoff/AFP/dpa - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Louvre ha informado este miércoles de que la corona de la emperatriz Eugenia podrá ser restaurada "sin necesidad de reconstrucción" tras el robo que tuvo lugar el 19 de octubre poco después de la apertura de puertas de la pinacoteca.

"Aunque la forma de la corona ha sido alterada, casi todos sus componentes se conservan. Solo falta uno de sus elementos decorativos. Por lo tanto, su restauración completa será posible sin necesidad de reconstrucción ni recreación", ha indicado en un comunicado difundido en su página web.

La institución francesa ha detallado que si bien la corona "sufrió daños por aplastamiento y una deformación considerable", en parte debido a su extracción de la vitrina por una ranura "relativamente estrecha", podrá ser restaurada a pesar de que falta una de las águilas que adornaba la pieza.

Esta extracción por parte de los ladrones "provocó el desprendimiento de los aros" de la corona de la emperatriz, uno de los cuales se perdió en la galería", mientras que un "impacto violento" posterior aplastó la pieza.

"Originalmente compuesta por 56 esmeraldas, la corona aún las conserva todas, y de los 1354 diamantes, solo faltan unos diez, muy pequeños, que adornan el perímetro de la base, y nueve están desprendidos, pero se han conservado", ha señalado.

Por otro lado, ha indicado que todas las palmetas decorativas están presentes --incluyendo la que se encontró cerca de la vitrina que albergaba la corona en la Galeria Apolo--, aunque cuatro de ellas hayan quedado desprendidas de la montura.

"Al igual que con todas las obras de las colecciones nacionales francesas, la restauración de la corona se encomendará a un restaurador acreditado, tras un proceso de licitación, para cumplir con el Código del Patrimonio, la Ley de Museos y el Código de Contratación Pública", reza el comunicado.

Un grupo de cuatro hombres llevó a cabo el bautizado como 'robo del siglo' por la prensa francesa a través de una plataforma elevadora montada en un camión mediante la cual accedieron a la Galería Apolo, donde forzaron dos vitrinas que contenían nueve piezas de las joyas de la corona francesa.

El robo, con un valor estimado en unos 88 millones de euros, se produjo poco después de la apertura de puertas del museo, lo que obligó al desalojo de todos los visitantes. El personal de la pinacoteca, uno de los emblemas culturales y turísticos de Francia, ha llevado a cabo varias huelgas desde entonces ante el deterioro de las condiciones de trabajo" y "la insuficiencia de recursos".