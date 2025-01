Lukashenko afirma que Bielorrusia preservará "la dictadura del orden y el respeto por el pueblo"

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bielorrusia, Alexader Lukashenko, ha asegurado este viernes que se preservará en el país "la dictadura del orden, la justicia y el respeto por el pueblo", en el acto de cierre de campaña en Minsk, antes de las cuestionadas elecciones de este domingo, en las que parte como más que claro vencedor.

"No bailaremos al son de otros, no nos doblegaremos ante el látigo de otros, no permitiremos que la bota de un invasor pise nuestra tierra natal", ha enfatizado Lukashenko, quien ha destacado la resistencia de sus compatriotas después de que el país haya tenido que hacer frente estos años a numerosas sanciones internacionales.

"Lo que hemos estado haciendo durante los últimos años, debe ser puesto en la cabeza y el corazón de nuestras nuevas generaciones", ha dicho, según recoge la agencia estatal de noticias Belta.

Lukashenko ha manifestado que tras la cita de este domingo su Gobierno hará "todo lo posible" para que en Bielorrusia haya paz y estabilidad, afirmando que las fuertes manifestaciones en su contra después de las elecciones de 2020 fueron una "llamada de atención" de aquello que no ha de repetirse de nuevo.

"Casi nos autodestruimos. Hablemos de ello con franqueza. Pero fue una 'llamada de atención' muy importante para nosotros", ha dicho el presidente bielorruso, quien ha descartado que esos episodios vuelvan a repetirse.

"Todos nuestros oponentes y enemigos deben darse cuenta, no se hagan ilusiones, nunca se repetirá lo de 2020", ha afirmado.

Este domingo, Bielorrusia tiene una cita con unas elecciones en las que una vez más, como viene sucediendo desde que alcanzó el poder en 1994, Lukashenko parte sin oposición real.