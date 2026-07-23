Lula afirma que no "lloraran" lo que no puedan vender a EEUU por los aranceles y buscarán nuevos compradores

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, durante la presentación de unas ayudas para responder a los aranceles de EEUU. - Europa Press/Contacto/Lucio Tavora

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha minimizado el aumento de los aranceles estadounidenses a las exportaciones brasileñas y si bien ha insistido en que continuarán negociando y proponiendo para revertir esta situación, no van estar "llorando" por lo que no puedan vender habiendo otros compradores.

"Nosotros vamos a estar en la mesa de negociación con nuestras propuestas (...) No nos vamos a llorar por lo que no pudimos venderles porque vamos a buscar otros compradores", ha afirmado Lula durante la presentación de una serie de medidas para responder a los aranceles del 25% impuestos por Estados Unidos.

Lula ha anunciado este miércoles ayudas por valor de 18.500 millones de reales (3.200 millones de euros) para los sectores afectados por estos recargos, --como la industria del acero, la madera, textiles, o fertilizantes; así como para los que se han visto perjudicados por la guerra en Oriente Próximo, recoge el portal G1.

"No hay mal que por bien no venga", ha dicho el líder brasileño, quien ha explicado que la economía es también "buscar salidas" para solventar este tipo de situaciones. "No hay crisis que impida a Brasil seguir creciendo", ha subrayado.

"Estamos aprendiendo a interactuar y comunicarnos con personas con las que antes parecía imposible, aprendiendo otros idiomas y familiarizándonos con otras monedas. Estamos negociando con otros países para obtener mayores ingresos (...) Brasil es grande, respetado y con credibilidad en el mercado internacional", ha remarcado.

Asimismo, Lula ha explicado que la relación comercial con Estados Unidos sigue siendo favorable a los norteamericanos y ha advertido de que "nadie vencerá a Brasil mintiendo", en clara alusión a la supuesta cerrazón que mostraron, según Washington, las autoridades brasileñas durante las conversaciones.

"Nunca encontramos reciprocidad en la conversación", ha asegurado Lula, que ha insistido en que ellos no se levantarán de la mesa de negociación y continuarán obligando a las autoridades estadounidenses "a demostrar que tenían algún motivo" para incrementar estas tarifas a las exportaciones brasileñas.