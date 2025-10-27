Lula, convencido de lograr "una solución definitiva" entre Brasil y EEUU ante los aranceles

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ha mostrado "convencido" este lunes de que Estados Unidos y Brasil puedan alcanzar "una solución definitiva" en el plano comercial tras el encuentro con el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, en los márgenes de la Cumbre de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) en Malasia.

"Tuve ayer en la reunión una buena impresión de que pronto no habrá problemas entre Estados Unidos y Brasil", ha declarado Lula en una rueda de prensa en Kuala Lumpur, Malasia, según ha recogido la Agencia Brasil. "Estoy convencido de que, en pocos días, tendremos una solución definitiva", ha destacado tras una conversación en la que acordaron iniciar las negociaciones para un acuerdo comercial bilateral, mientras se mantienen los aranceles del 50 por ciento impuestos por Washington a las importaciones brasileñas.

El mandatario brasileño ha incidido en que, durante su conversación, reforzó el argumento de que Estados Unidos tiene un superávit comercial con Brasil, lo que significa que no hay necesidad de gravar los productos brasileños. Además, ha afirmado haberle entregado a Trump un documento con los temas que pretende abordar en las negociaciones entre ambos países.

"No exijo nada que sea injusto para Brasil, y tengo de mi lado la verdad más absoluta del mundo: Estados Unidos no tiene déficit comercial con Brasil, lo cual explica los famosos aranceles impuestos al mundo, y que Estados Unidos solo gravaría a los países con los que tuviera déficit comercial", ha manifestado.

A su vez, el ministro de Exteriores, Mauro Vieira, también presente en la comparecencia, ha anunciado "un cronograma de reuniones entre los equipos negociadores para abordar las negociaciones entre ambos países, con especial atención a los sectores más afectados por los aranceles", con sesiones que tendrán lugar "en las próximas semanas".

Por su parte, el secretario ejecutivo del ministerio de Industria, Márcio Elias Rosa, ha hecho hincapié en la retirada de los aranceles, alegando que "los aspectos políticos que podrían haber existido ya no están sobre la mesa; algo que nunca debió haber estado ahí ya no está sobre la mesa". "Gracias a esta postura, hoy estamos discutiendo un acuerdo comercial, y nada más que asuntos comerciales", ha celebrado.

Estados Unidos anunció a finales del mes de julio la implementación de un arancel adicional del 40% sobre los productos brasileños importados, hasta una tasa total del 50%, para "enfrentar las recientes políticas" del Gobierno de Lula. En concreto, la medida se impuso en represalia al procesamiento "por motivos políticos" del expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, quien fue condenado a 27 años de prisión por su rol en el golpe de Estado contra Lula.