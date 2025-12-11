Lula evita comentar la ley para reducir la condena de Bolsonaro y dice que ya tomará una decisión si se aprueba

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. - Europa Press/Contacto/Leco Viana, Leco Viana

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha evitado pronunciarse sobre la propuesta de ley aprobada esta semana en la Cámara de Diputados que contempla una reducción de penas para los implicados en la trama golpista, incluido el expresidente Jair Bolsonaro, pero ha señalado que ya tomará una decisión cuando toque ratificar el texto en caso de que cuente con el visto bueno del Senado.

"Ahora tiene que ir al Senado, ya veremos lo que pasa. Cuando llegue a mi mesa tomaré la decisión. Hasta entonces, hay que dejar al Poder Legislativo que se manifieste", ha dicho Lula en una entrevista para TV Alterosa, en la que ha sido su primera reacción pública a lo ocurrido este miércoles en el Congreso.

El texto aprobado por la Cámara Baja es una alternativa al proyecto de ley de amnistía con el que se pretende una reducción importante de las condenas por la trama golpista, entre ellos la de un Bolsonaro que podría ver cómo la suya de más de 27 años de prisión pasaría a dos años y cuatro meses de régimen cerrado.

Lula ha remarcado que Bolsonaro "tiene que pagar por el intento de golpe de Estado, por intentar destruir la democracia". "Lo sabe, no gana nada lloriqueando", ha dicho, recordando que se orquestó un plan para matarle a él y a otros altos funcionarios. "Lo que intentó fue muy grave, no fue un juego", ha zanjado.