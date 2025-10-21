Lula nombra un nuevo ministro de Presidencia ante la salida de Macedo para presentarse a la reelección en 2026

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, junto al exministro Márcio Macedo (a su izquierda) y su sucesor en la Secretaría General de Presidencia, Guilherme Boulos (derecha) - LULA EN X

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha nombrado este lunes al diputado Guilherme Boulos como ministro de Presidencia, en sustitución de Márcio Macedo, que deja el puesto para presentarse como diputado a las elecciones generales que se celebrarán en el país en 2026.

"He invitado al diputado Guilherme Boulos a asumir el cargo de ministro de la Secretaría General de la Presidencia de la República", ha anunciado Lula en una publicación en la red social X en la que ha indicado que reemplazará a Márcio Macedo, a quien ha agradecido "toda su labor para ampliar y fortalecer la participación social" en su Ejecutivo.

A través de la misma plataforma, Macedo ha motivado la decisión en su candidatura en los comicios de 2026 y ha asegurado marcharse "con la sensación de haber cumplido con mi deber y con la certeza de haber cumplido con todo lo prometido durante la campaña".

"Estoy profundamente agradecido al presidente Lula, con quien he caminado lado a lado desde 2015, como tesorero del PT, en las caravanas 'Lula por Brasil', en la lucha por la libertad del presidente, en la coordinación de la victoriosa campaña de 2022, en la transición de Gobierno y, durante los últimos dos años y nueve meses, como ministro", ha destacado acerca de sus últimos años como aliado del actual mandatario brasileño.

Por su parte, Boulos le ha dado las gracias a Lula y ha subrayado que su "principal misión será ayudar a llevar el Gobierno a las calles, dando a conocer sus logros y escuchando las demandas populares en todos los estados de Brasil". "Mi gran escuela de vida y de lucha ha sido el movimiento social brasileño y ahora llevaré ese aprendizaje al Planalto", ha destacado, en alusión al palacio sede del Gobierno. Asimismo, ha felicitado a Macedo por su actuación en el Ejecutivo y ha prometido dar continuidad a su trabajo.

El nuevo ministro, que, según las informaciones recogidas por el diario 'Folha', no planea presentarse a la reelección en los comicios del próximo año, proviene del Movimiento de Trabajadores Sin Techo, un grupo que reclamaba viviendas en zonas urbanas y en el que militó durante más de 20 años, llegando a ser coordinador nacional, pese a que ahora está alejado.