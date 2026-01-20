Lula retoma las críticas hacia Trump y le afea querer "gobernar el mundo" a través de las redes sociales

Archivo - Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. - Europa Press/Contacto/Leco Viana, Leco Viana

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha retomado este martes sus críticas hacia su homólogo estadounidense, Donald Trump, a quien le ha reprochado que quiera "gobernar el mundo" a través de las redes sociales.

"¿Se han dado cuenta de que Trump quiere gobernar el mundo a través de Twitter? Fantástico, cada dice una cosa. ¿Creen que es posible tratar a la gente con respeto son mirarla a la cara?", se ha preguntado el presidente brasileño en un acto de entrega de viviendas celebrado en Río Grande del Sur.

Las palabras de Lula se enmarcan dentro de un discurso en tono electoral en el que ha incidido en la necesidad de alejarse de las redes sociales y "recuperar el humanismo", alertando al mismo tiempo de las "mentiras" que aparecen en estas plataformas, según recoge el portal G1.

"Es necesario que no caigamos en el algoritmo (...) que algunos quieren que veamos, que creamos. Es necesario recordar que hay unas elecciones (...) porque si no somos inteligentes, la mentira vencerá a la verdad", ha advertido.

Las críticas de Lula hacia Trump rompen además con una suerte de tregua que ambos mandatarios parecían haberse dado desde finales del año pasado después de que alcanzar una serie de acuerdos para levantar algunos de los peores aranceles que el presidente de Estados Unidos comenzó a imponer a más de medio mundo.