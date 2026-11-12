Luxemburgo ve en Costa el cargo "natural" para representar a la UE en las conversaciones sobre Ucrania

El primer ministro de Luxemburgo, Luc Frieden, en una imagen de archivo. - Michael Kappeler/dpa

BRUSELAS 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Luxemburgo, Luc Frieden, ha defendido este jueves a su llegada a una reunión de líderes europeos en Dublín que el cargo "natural" para representar a los 27 en las conversaciones de paz para Ucrania es el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

"Lo que es importante es que hablemos con un mensaje común. El mensaje es más importante que la persona, y ese mensaje es claro: Estamos del lado de Ucrania y con los principios de la Carta de Naciones Unidas sobre su soberanía, territorialidad e integridad", ha sostenido Frieden en declaraciones a la prensa a su llegada a la cumbre de la Comunidad Política Europea.

Cuestionado específicamente por quién debe representar esa portavocía, Frieden ha señalado sin fisuras a Costa, en tanto que el presidente del Consejo Europeo es quien "representa de manera natural" al conjunto de la Unión Europea "cuando se trata a nivel de líderes".

"Por ello, apoyo la presencia de Costa para estas conversaciones", ha continuado, para después apuntar también que otro asunto relevante que deben abordar los líderes es cómo responder a las necesidades financieras de Ucrania y "encontrar los fondos necesarios".

Así, el luxemburgués ha dicho no querer "especular" sobre el mecanismo con el que la Unión debería responder a esas necesidades financieras --más allá del préstamo de 90 millones de euros ya comprometido--, pero también se ha mostrado convencido de que encontrarán "los medios necesarios para apoyar a Ucrania, no sólo para el invierno que llega, sino también para el medio y largo plazo.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, ya en formato reducido a 27, seguirán el viernes en Dublín para una cumbre informal en la que abordarán cuál es el papel que debe jugar la Unión en las negociaciones entre Kiev y Moscú auspiciadas por Estados Unidos, después de que la italiana Giorgia Meloni mostrara su malestar por la falta de unidad en el bloque.