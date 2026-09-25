Macron anuncia un despliegue recursos militares en Arabia Saudí para proteger Yanbu

El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron - Julien Mattia / Zuma Press / Europa Press

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha anunciado el despliegue de efectivos y medios militares en Arabia Saudí con el objetivo de reforzar el complejo petrolífero de Yanbu, una infraestructura estratégica para la exportación de crudo del país y cuya actividad ha adquirido especial relevancia en el marco de la guerra en Oriente Próximo y los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen.

"Enviaremos recursos militares (soldados, radares, sistemas de defensa) para proteger las instalaciones petrolíferas de Yanbu en Arabia Saudí", ha señalado Macron durante una entrevista concedida a la cadena de televisión TF1.

El mandatario galo ha hecho hincapié en que la razón de ser de la iniciativa es preservar el correcto funcionamiento de un complejo esencial para la red energética saudí y favorecer la estabilización de los precios internacionales del petróleo, que han experimentado una fuerte subida desde el comienzo de la guerra.

Yanbu constituye además la principal terminal saudí de exportación de crudo situada en el mar Rojo. Su ubicación permite al reino canalizar sus exportaciones petroleras sin recurrir al estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica que ha cobrado especial importancia en el contexto del conflicto regional.

"Estamos tomando medidas para proteger este emplazamiento porque hace apenas unas semanas salían de él más de cinco millones de barriles diarios", ha recalcado el presidente francés.

Así las cosas, Macron ha dejado abierta la posibilidad de ampliar el dispositivo militar desplegado sobre el terreno. En concreto, ha apuntado que no descarta recurrir a aviones de combate 'Rafale' si la evolución de la situación así lo requiere, una decisión que quedaría por tanto condicionada al desarrollo de los acontecimientos en la región.