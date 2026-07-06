Macron se convierte en el primer dirigente occidental en visitar la Siria de Al Shara

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha llegado este lunes a Damasco en visita oficial y se convierte así en el primer presidente occidental que viaja a Siria después de la toma del poder por parte de Ahmed al Shara, líder de las milicias yihadistas que derrocaron en diciembre de 2024 al presidente Bashar al Assad.

Macron ha sido recibido a pie de pista en el Aeropuerto Internacional de Damasco por el ministro de Asuntos Exteriores sirio, Asaad Hasán al Shaibani.

El Elíseo ha destacado que este viaje "reafirma el firme apoyo de Francia al pueblo sirio". "Macron reiterará el compromiso de Francia con la unidad de Siria y con una transición política inclusiva y pluralista que garantice los derechos, la seguridad y la representación de todos los sectores de la sociedad siria", ha explicado la Presidencia francesa.

La visita de Macron "abrirá un nuevo capítulo en la asociación franco-siria en los ámbitos económico y de seguridad y respaldará los esfuerzos en curso para promover la estabilidad regional y diversificar las rutas de suministro entre Europa y Oriente Próximo".

Al Shara, por su parte, ha destacado que Francia "ha sido amigo del pueblo sirio desde los días de la revolución reprimida por el antiguo régimen". Tras la caída de Bashar al Assad, Macron "ha desempeñado un papel constructivo para el levantamiento de las sanciones", ha explicado en una entrevista con la cadena francesa BFMTV.

El mandatario francés se reunirá este mismo lunes con Al Shara durante una cena de trabajo, según el comunicado francés. Ya el martes Macron tiene en la agenda encuentros con representantes de la sociedad civil siria, una segunda cita con Al Shara y la firma de varios acuerdos.

Macron y su delegación, en la que habrá empresarios franceses, abordarán con las autoridades sirias la forma de reforzar las relaciones bilaterales y abordarán la situación regional e internacional, según el comunicado. También abordarán las "oportunidades para profundizar la cooperación en varios ámbitos en el marco del diálogo político entre los dos países".

Al Shara ya visitó Francia el año pasado a invitación de Macron y fue recibido en el Palacio del Elíseo. Ambas partes destacaron entonces la necesidad de apoyar la soberanía y la integridad territorial de Siria, la reconstrucción del país y la colaboración en áreas de interés mutuo.

El emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, fue el primer jefe de Estado en visitar Siria tras la toma del poder por parte de Al Shara, que encabezaba una coalición de milicias, la mayoría de ideología yihadista. También han estado recientemente en suelo sirio la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en enero de 2026, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en enero de 2026.