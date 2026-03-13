Macron lamenta la muerte de un soldado francés en un ataque contra una base en el norte de Irak

Archivo - El presidente de Francia, Emmanuel Macron, en una imagen de archivo - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha informado este viernes de la muerte de un militar francés en un "inaceptable" ataque con drones contra una base militar conjunta con la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, los peshmerga, en el norte del país, donde en un recuento inicial se informó de que seis uniformados galos habían resultado heridos.

"Este ataque contra nuestras fuerzas, comprometidas en la lucha contra Estado Islámico desde 2015, es inaceptable", ha subrayado el líder francés en un mensaje publicado a través de sus redes sociales, en el cual ha garantizado que Francia está "al lado" de los militares que han resultado heridos, así como de sus familiares.

En esta publicación, el mandatario ha trasladado sus condolencias, así como el "afecto" y "solidaridad" de toda la nación a la familia y compañeros de armas del sargento primero Arnaud Frion, quien se ha convertido en el primer soldado europeo que ha perdido la vida durante la escalada de las hostilidades en Oriente Próximo, tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero y la respuesta de Teherán y de milicias proiraníes en la región.

La presencia de estos uniformados en Irak "se inscribe en el marco estricto de la lucha contra el terrorismo", según ha subrayado Macron, agregando que "la guerra en Irán no puede justificar tales ataques".

Esta base, sita en una zona cercana a Majmur, a 60 kilómetros de la capital kurda y situada en la gobernación de Nínive, ha sido objeto de un ataque a las 22.30 horas (hora local, 20.30 horas en España peninsular y Baleares) de este jueves, tras el que las autoridades regionales han informado del citado balance inicial de seis heridos.