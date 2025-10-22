Macron llama a "acelerar" las medidas de seguridad en el Louvre tras el robo

El museo del Louvre reabre sus puertas tras el robo de varias piezas de joyería el pasado domingo - Alexander Vasilyev / Zuma Press / ContactoPhoto

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha llamado a "acelerar" las propuestas para garantizar la seguridad del museo del Louvre tras el robo del pasado domingo, con vistas a que las nuevas medidas puedan plantearse "la próxima semana", según la portavoz del Gobierno, Maude Bregeon.

Macron ha apelado a la movilización durante la reunión del Consejo de Ministros de este martes, un día después de que la ministra de Cultura, Rachida Dati, afirmase ante la Asamblea Nacional que los dispositivos de seguridad del museo "funcionaron" en una respuesta a la oposición.

También la dirección del Louvre ha defendido las vitrinas instaladas en 2019 y de las que fueron robadas ocho piezas de joyería que, según las estimaciones del museo, están valoradas en 88 millones de euros. Las autoridades no han desvelado aún ninguna pista sobre posibles autores, que accedieron al edificio mediante un montacargas y a pleno día.

El museo del Louvre ha reabierto este miércoles sus puertas a los visitantes tras ordenar el domingo a primera hora la evacuación precipitada de las instalaciones como respuesta al asalto.