Macron pide a los partidos políticos con "lazos con grupos violentos" que "aclaren su postura"

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha pedido este miércoles a los diferentes partidos políticos que tengan "lazos con grupos violentos" que "aclaren su postura", ya sean de "extrema derecha o extrema izquierda".

Así lo ha manifestado durante un Gabinete de Ministros en el que ha abordado la muerte de Quentin Deranque, el ultranacionalista fallecido durante unos violentos enfrentamientos el pasado 12 de febrero en la ciudad de Lyon, según informaciones recogidas por el diario 'Le Figaro'.

En este sentido, Macron ha afirmado que "nada, absolutamente nada, justifica la violencia" y ha condenado "de la manera más firme" la "violencia ejercida por movimientos vinculados a la extrema izquierda", tal y como ha afirmado la portavoz del Gobierno francés, Maud Bregeon. "Condenamos toda la violencia, independientemente de dónde venga", ha añadido.

Además, ha hecho hincapié en que el Ejecutivo se encuentra actualmente "luchando contra todos estos tipos de violencia sin distinción". "Vamos a seguir trabajando sin descanso para que se produzca la disolución de este tipo de grupos", ha aclarado.

La muerte de Deranque, que ha abierto la polémica en el país, se produjo en el marco de una conferencia impartida por la eurodiputada Rima Hassan, del partido de izquierda La Francia Insumisa (LFI), en el Instituto de Estudios Políticos de Lyon. Némesis, un colectivo ultraderechista que se identifica como feminista, organizó una manifestación en los alrededores del lugar en protesta por el acto.

Varias manifestantes fueron atacadas por una veintena de personas enmascaradas y encapuchadas. Otro grupo de jóvenes que formaban parte de un dispositivo de seguridad informal de Némesis --compuesto por miembros de extrema derecha, entre los que se encontraba Deranque-- salió en su defensa.