Macron promulga la ley que legaliza la eutanasia y el suicido asistido en Francia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron. - Oliver Berg/dpa

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha promulgado este miércoles la ley sobre la eutanasia y el suicidio asistido, que ha pasado a publicarse en el Diario Oficial del Estado, paso necesario antes de que este derecho a obtener ayuda para morir entre definitiva en vigor.

Tras años de debate, finalmente el texto consolida este derecho bajo determinadas condiciones y para determinados pacientes, a los que permitirá acceder a un medicamento letal para poner fin a su vida.

El texto, aprobado la semana pasada por el Consejo Constitucional, crea el derecho al suicidio asistido y avala la eutanasia por parte de un médico o profesional sanitario en caso de que los pacientes en cuestión sean incapaces físicamente de autoadministrarse el fármaco, según informaciones recogidas por el diario 'Le Figaro'.

Para acceder a este derecho, el paciente debe ser mayor de edad, francés o residente de larga duración en el país, padecer una enfermedad terminal grave e incurable o en fase avanzada, sufrir un dolor físico insoportable y ser capaz de tomar una decisión informada hasta el final. El procedimiento, realizado por un solo médico pero que requiere la participación de otros profesionales, determina si el paciente reúne los requisitos.