Madagascar declara 'persona non grata' a un empleado de la Embajada de Francia por "actos de desestabilización"

Archivo - El presidente de Madagascar, el coronel Michael Randrianirina - Europa Press/Contacto/Sitraka Rajaonarison

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Madagascar ha declarado este martes 'persona non grata' a un empleado de la Embajada francesa en Antananarivo por "actos de desestabilización", en el marco de las recientes tensiones entre ambos países a raíz del exilio en Francia del depuesto presidente malgache Andry Rajoelina.

El Ministerio de Exteriores de Madagascar ha convocado al embajador francés, Arnaud Guillois, para comunicarle la decisión de expulsar a este empleado por "acciones consideradas incompatibles con su estatus", tras una investigación llevada a cabo por las autoridades pertinentes que apunta a "actos de desestabilización que involucran a ciudadanos malgaches y extranjeros".

"El Ministerio de Exteriores reafirma el compromiso del Gobierno con el respeto de los principios que rigen las relaciones diplomáticas enunciados por la Convención de Viena de 1961, así como con el mantenimiento de relaciones basadas en la confianza y respeto de la soberanía de los Estados", ha indicado en un comunicado.

Madagascar, que no ha identificado al empleado en cuestión ni ha ofrecido más detalles sobre su puesto, mantiene una tensa relación con Francia desde que el coronel Michael Randrianirina tomara posesión en octubre de 2025 como nuevo presidente después de la huida de Rajoelina días después de que una unidad de élite del Ejército se pusiera del lado de los manifestantes antigubernamentales tras la represión de las movilizaciones por parte de las fuerzas de seguridad malgaches.

La ola de protestas contra los cortes de agua y electricidad, así como contra la corrupción --que se saldó con más de 20 muertos debido a la violencia policial-- acabó por hacer caer a Rajoelina, quien huyó del país en un avión francés tras denunciar un intento de golpe de Estado.

Desde entonces el país africano, sacudido por varias asonadas desde que obtuvo su independencia de Francia en 1960, se ha ido acercando a Moscú. Randrianirina recibió en febrero al presidente ruso, Vladimir Putin, y recientemente tuvo un encuentro con el general de la Inteligencia militar rusa, Andrei Averianov, presunto supervisor del Africa Corps.