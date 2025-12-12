Maduro afea a Machado sus declaraciones sobre el petrolero incautado y "llamando a que invadan Venezuela"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro - Europa Press/Contacto/Pedro MATTEY

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha criticado este jueves la rueda de prensa de la opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, en la que ha comparecido "llamando a que invadan" el país latinoamericano y "aplaudiendo y apoyando" la incautación del petrolero por parte de Estados Unidos.

"El ridículo que hizo La Sayona (una figura fantasmal del folklore venezolano con la que compara a la opositora) por allá fue de espanto", ha afirmado durante un acto gubernamental celebrado en una comuna de Caracas en el que ha criticado que Machado haya salido "en una rueda de prensa hablando inglés, llamando a que invadan Venezuela".

"Ha salido aplaudiendo y apoyando el secuestro armado del barco petrolero que llevaba petróleo (...), delinquiendo", ha manifestado sobre la comparecencia de la opositora en Oslo.

Con todo, ha defendido que en Venezuela, el "pueblo está unido, movilizado, victorioso". "Este pueblo derrotó el fascismo, derrotó a los nazis, derrotó a los apellidos", ha agregado, aludiendo así a las principales figuras de la oposición venezolana, que "más nunca volverán".

Maduro ha respondido de este modo a las declaraciones de Machado, quien horas antes ha manifestado que tiene la intención de volver a su país tras su paso por la capital noruega, a donde ha llegado tras cerca de un año en paradero desconocido en Venezuela.

En su intervención, ha defendido que el régimen de Maduro se sostiene con "fondos que vienen del tráfico de drogas, el mercado negro de petróleo, el tráfico de armas y tráfico de personas" y ha reclamado que "hay que cortar esos flujos". Asimismo, preguntada por su posible apoyo a una posible invasión estadounidense, ha respondido que "Venezuela ya ha sido invadida" por "agentes rusos, agentes iraníes y grupos terroristas como Hezbolá y (el Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás operando libremente, coordinados con el régimen".