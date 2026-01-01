Maduro apuesta por un "desarrollo técnico y militar" para proteger a Venezuela de las "amenazas" imperiales

Archivo - CARACAS, Dec. 2, 2025 -- Venezuelan President Nicolas Maduro gestures during a rally in Caracas, capital of Venezuela, Dec. 1, 2025. Venezuela does not want "a slave's peace," Venezuelan President Nicolas Maduro told supporters Monday as U.S. m - Europa Press/Contacto/Pedro MATTEY - Archivo

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha señalado en su discurso de fin de año que confía en que el 2026 sirva para "afianzar" un "desarrollo técnico y militar" que garantice la protección del país "frente a las amenazas y doctrinas imperiales".

En concreto, ha calificado 2026 como el "año de afianzar el desarrollo técnico y militar que garantice la protección de la patria y una independencia irreversible frente a las amenazas y doctrinas imperiales".

El mandatario venezolano también ha subrayado que será "siempre leal a cada centímetro de suelo, mar y cielo" del país, un comentario este último que se produce en medio de la creciente tensión con Estados Unidos.

Cabe recordar que esta misma semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró haber destruido una "gran instalación" vinculada con el tráfico de drogas en Venezuela.

No obstante, no se han proporcionado detalles sobre la ubicación de la misma, si bien, en caso de confirmarse, podría suponer el primer ataque directo del país norteamericano contra territorio venezolano.