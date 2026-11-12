Magyar anuncia medidas "históricas" de Igualdad y confirma que Hungría ratificará el Convenio de Estambul

El primer ministro de Hungría, Peter Magyar, durante un acto el pasado octubre. - Bianca Otero / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Hungría, Péter Magyar, ha anunciado este jueves medidas "históricas" en materia de Igualdad, desmontando parte de las políticas ultraconservadoras del ex primer ministro Viktor Orbán, así como ha confirmado que Hungría ratificará el Convenio de Estambul.

"Medidas históricas para proteger a las mujeres húngaras", ha celebrado el dirigente húngaro, quien ha señalado que su Gobierno endurecerá la legislación penal "tomando medidas contra todas las formas de violencia doméstica, modificando la normativa sobre los latidos del feto, luchando contra la pobreza menstrual y suprimiendo la obligación de presentar receta médica para adquirir la píldora anticonceptiva de emergencia".

De este modo Magyar da un paso adelante con respecto a las políticas familiares y de mujer más conservadoras que marcaron la era Orbán.

En este sentido, ha confirmado igualmente que las autoridades están iniciando el proceso de ratificación del Convenio de Estambul, el instrumento jurídico vinculante en el ámbito europeo para prevenir y combatir la violencia machista y familiar.