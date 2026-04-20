Magyar condiciona el 'sí' al préstamo de 90.000 millones a Ucrania a que se reanude el suministro por Druzhba

El líder de Tisza y próximo primer ministro de Hungría, Peter Magyar, en una rueda de prensa en Budapest. - Europa Press/Contacto/Daniel Alfoldi

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El próximo primer ministro de Hungría, Peter Magyar, ha condicionado este lunes la retirada del veto de Budapest al préstamo de 90.000 millones de euros acordado por la Unión Europea para Ucrania a que se reanude el suministro por el oleoducto Druzhba, arteria más importante para el transporte de petróleo ruso al centro de Europa y que lleva meses sin funcionar debido a un ataque ruso.

En una extensa rueda de prensa, el líder de Tisza no ha querido dar muchos detalles sobre la reunión con una misión de la Comisión Europea la pasada semana, en el primer contacto entre Budapest y Bruselas tras la caída de Viktor Orbán en las elecciones del pasado 12 de abril, si bien ha indicado que el ambiente fue "bueno y constructivo", que la delegación europea se prestó a ayudar a Hungría en los procesos pendientes en la arena política europea como los 17.000 millones de euros congelados por la deriva autoritaria de Orbán.

Así las cosas, ha indicado sobre el préstamo de 90.000 millones para mantener a flote a Ucrania ante el esfuerzo bélico por la invasión rusa que Hungría retirará su veto si se reanuda el suministro por el citado oleoducto.

Aunque todavía no ha mantenido contactos con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha insistido en que la situación de Druzhba "no es un juego", por lo que ha pedido a Kiev reabrir la infraestructura en cuanto las condiciones lo permitan y no plantear chantajes a la UE ni a Hungría. "Es como si me invitaran a cenar, acepto y luego empiezo a chantajear, diciendo que si no es lecsó, haré esto y aquello", ha indicado poniendo como ejemplo una plato tradicional de la cocina húngara.

Respecto a su primer viaje al extranjero, Magyar ha detallado que se desplazará a Varsovia antes del 20 de mayo, apuntando también a una posible visita a Austria el mismo día. Al día siguiente se desplazará en Bruselas, "no en un coche de lujo", ha insistido, en línea con su mensaje de recortar en gasto público y afrontar medidas de ahorro para evitar "malgasto".

DESVELA SIETE MINISTROS Y SEÑALA EL 31 DE MAYO COMO PLAZO PARA QUE DIMITA EL PRESIDENTE

Igualmente, el próximo primer ministro de Hungría ha desvelado el nombre de siete miembros de su futuro Gobierno, las principales carteras, al tiempo que ha señalado el 31 de mayo como plazo máximo para que dimitan cargos públicos como el presidente húngaro, Tamás Sulyok.

Según ha dicho espera que "los títeres de Orbán" abandonen sus cargos en cuanto se abra el plazo legal el 31 de mayo, saco en el que ha metido al presidente de la República, al presidente del Tribunal Constitucional y al de la Curia. En el caso del presidente, en Hungría el cargo es elegido por voto secreto de la Asamblea Nacional.

El líder de Tisza ha anunciado que el Ejecutivo contará con 16 Ministerios y desvelado el nombre de las principales carteras. Así al frente del Ministerio de Economía estará István Kapitány, en Exteriores Anita Orbán y András Kármán ocupará la cartera de Finanzas.

Como ministro de Sanidad, Magyar situará a Zsolt Hegedus, mientras que en Defensa estará Romulusz Rusin-Szendi, en Medio Ambiente estará László Gajdos y el responsable de Agricultura y Alimentación será Szabolcs Bóna.

"Se están llevando a cabo negociaciones para la formación del gobierno, que no deben confundirse con negociaciones de coalición; se trata de conformar un gobierno digno de confianza", ha indicado. Queda por definir los puestos en el Ministerio del Interior, de Justicia o de Desarrollo Rural entre otros.

A lo largo de la declaración, el dirigente húngaro ha salpicado de ideas su intervención sobre el proyecto político que encabezará tras hacerse con dos tercios del Parlamento tras una arrolladora victoria electoral el pasado 12 de abril. Entre otras cuestiones ha apuntado a la necesidad de "una nueva Constitución", si bien ha reconocido el largo camino que supone este objetivo tras reconocer que solo elaborar el nuevo marco llevará meses y al final del proceso se necesitaría un referéndum.