Zelenski tratará con Magyar la devolución de los activos de Oschadbank: "Orbán robó ese dinero"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado que abordará con el primer ministro electo de Hungría, Péter Magyar, la recuperación de los activos que el Gobierno saliente de Viktor Orbán se incautó del banco estatal ucraniano Oschadbank en marzo, en lo que supuso el enésimo encontronazo entre Budapest y Kiev.

"Me gustaría recuperar el dinero. Se llevaron parte de nuestro dinero. Hablaremos con Magyar. Creo que deberíamos recuperarlo", ha declarado Zelenski a la televisión de su país, desde donde ha acusado a Orbán de haber "robado" esos activos, según recoge la agencia Ukrinform.

A principios de marzo, las autoridades ucranianas denunciaron la retención ilegal de varios funcionarios de esta entidad bancaria cuando cruzaban territorio húngaro procedentes del Raiffeisen Bank Austria, en Viena, de donde retiraron 40 millones de dólares, 35 millones de euros y hasta nueve kilos de oro.

Después de que estas siete personas fuera expulsadas, Ucrania acusó a Hungría de "chantaje", una vez condicionaron la devolución de estos activos a la reapertura del oleoducto Druzhba, principal vía de suministro de petróleo ruso a este y otros países del centro de Europa, como Eslovaquia.

El Gobierno húngaro aprobó una resolución especial para custodiar de manera excepcional estos activos mientras dure la investigación acerca de todo aquello que rodea a este caso. No obstante, con la derrota en las urnas de Orbán el pasado 12 de abril, está por ver cómo procederán las nuevas autoridades.

En relación a esas últimas elecciones, con las que se pusieron fin a 16 años de mandato de Viktor Orbán, Zelenski ha celebrado esa derrota de su rival político y que los húngaros no apostaran por el odio a los ucranianos.

"No siempre se puede ganar con el odio", ha dicho Zelenski, quien ha censurado que Orbán utilizara su enemistad hacia él para hacer campaña y destacado, por otra parte, que con la llegada de Magyar se abre una "ventana de oportunidades" no solo para ambos países, sino también para la Unión Europea en su conjunto.

"Cuando colgó vallas publicitarias con mensajes de odio hacia mí, le dije que soy fruto de la elección del pueblo de Ucrania. El odio hacia mí es una proyección del odio hacia los ucranianos", ha expuesto Zelenski, que aplaude que los húngaros se manifestaran en contra de eso a través de las urnas.