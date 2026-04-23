Magyar promete abrir los archivos de Inteligencia de la época comunista de Hungría

El líder de Tisza y próximo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, durante una rueda de prensa en Budapest. - Europa Press/Contacto/Daniel Alfoldi

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder de Tisza y próximo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, ha prometido este jueves que el Ejecutivo que lidere a partir de mayo sacará a la luz archivos de los servicios de Inteligencia de la época comunista, al tiempo que ha indicado que sus diputados no tendrán las oficinas en dependencias que usó la Policía secreta de la Hungría comunista y el gobernante Partido Obrero Socialista Húngaro.

"El próximo Gobierno de Tisza abrirá los archivos de los servicios de Inteligencia interior de la época comunista", ha indicado en un mensaje en redes sociales en el que hace un guiño a desterrar definitivamente esa etapa.

Con otro gesto en esta línea, Magyar, que se hizo con una victoria arrolladora sobre el primer ministro Viktor Orbán en los comicios del pasado 12 de abril, ha señalado que los diputados de Tisza no se trasladarán al edificio de la oficina de la Asamblea Nacional, "que anteriormente sirvió como sede de la policía secreta y del Partido Obrero Socialista Húngaro durante ese periodo".

El dirigente conservador, que se ha propuesto abrir una nueva era y dejar atrás la etapa de Orbán, marcada por continuos choques con la Unión Europea, ha vuelto a mandar un mensaje sobre sus intenciones de cortar con el Fidesz, partido hegemónico que ha liderado Hungría casi dos décadas.

"Están ansiosos por negociar y enviar mensajes, les respondo con las propias palabras de Orbán: 'Nada será olvidado. Todo ha sido anotado. De todo se rendirán cuentas'", ha subrayado en otro apunte en sus redes sociales.

En su intento de romper con la era de Orbán, el próximo líder húngaro se ha marcado el próximo 31 de mayo como fecha máxima para que dimitan cargos públicos como el presidente húngaro, Tamás Sulyok, al que ha metido en el saco de lo que considera "títeres de Orbán".

Otros cargos en la diana son el presidente del Tribunal Constitucional y el de la Curia. En el caso del presidente, en Hungría el cargo es elegido por voto secreto de la Asamblea Nacional por lo que Magyar ha avisado que iniciará el proceso para usar su mayoría para destituirle si no cesa antes.