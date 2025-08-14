Malí anuncia el arresto de un francés involucrado en un plan de desestabilización apoyado por "Estados extranjeros"

Archivo - Imagen de archivo del presidente de transición de Malí, Assimi Goita - Europa Press/Contacto/Alexander Kazakov - Archivo

Las autoridades malienses detienen también a dos generales pero aseguran que la situación está completamente bajo control

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de transición de Malí ha anunciado este jueves el arresto de un ciudadano francés que supuestamente había movilizado a líderes políticos, actores de la sociedad civil y personal militar para llevar a cabo un plan destinado a "desestabilizar las instituciones" del país.

Bamako ha informado sobre "la detención de un pequeño grupo de elementos marginales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad" involucrados: "En un momento en el que la nación maliense se moviliza para consolidar la soberanía recuperada y erradicar las fuerzas terroristas (...), estos militares y civiles no han tenido otra ambición que intentar interrumpir, con ayuda de Estados extranjeros, el impulso de la refundación de Malí".

El Ministerio de Administración Territorial ha asegurado a que, "gracias a la profesionalidad y la vigilancia de los servicios especializados, la conspiración fue desbaratada, y los autores fueron arrestados el 1 de agosto de 2025". El Ejecutivo, que ha condenado "este acto subversivo", ha asegurado a que las investigaciones judiciales continúan para identificar a cómplices.

"El Gobierno de transición también asegura que la situación está completamente bajo control e insta a la población a mantener la calma y la vigilancia ante los intentos desesperados de desestabilización, que siempre fracasarán", reza un comunicado publicado por el gabinete a través de su perfil en la red social Facebook.

Posteriormente, ha publicado un vídeo en el que aparece el grupo de personas que ha sido detenido, donde se incluye a dos generales de brigada, Abass Demele y Nema Sagara. El ciudadano francés ha sido identificado como Yann Christian Bernard Vezilier.

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Assimi Goita, actual presidente de transición, que ha protagonizado un acercamiento con Rusia desde su llegada al poder, distanciándose tanto de Francia como de los gobiernos occidentales.