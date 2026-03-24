Malí anuncia la "neutralización" de "numerosos combatientes enemigos" en dos operaciones militares

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Ejército de Malí ha anunciado la "neutralización" de "numerosos combatientes enemigos" en dos operaciones llevadas a cabo en Sikasso y Ségou, sin facilitar una cifra concreta de muertos ni especificar a qué grupo pertenecerían los sospechosos, en el marco de los esfuerzos de la junta militar maliense para hacer frente a la inseguridad en el país africano.
Así, ha afirmado que la primera operación, llevada a cabo en Tabkoro, Sikasso (sur), constó de "una emboscada a un grupo armado terrorista" que se saldó con "la neutralización de numerosos combatientes enemigos y recuperar material", sin informaciones sobre bajas entre sus filas.
La segunda operación fue lanzada en Dioura, Ségou (centro), donde "un bombardeo de precisión" permitió "neutralizar a más de una decena de terroristas", según un comunicado publicado por las Fuerzas Armadas malienses a través de su cuenta en redes sociales.
En este sentido, ha aplaudido la "profesionalidad" de los militares y ha garantizado a la población que "los bosques no constituyen ya refugios seguros para los grupos armados terroristas". "Las Fuerzas Armadas los perseguirán sin descanso en todo el territorio nacional", ha zanjado.
Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Assimi Goita, actual presidente de transición, que ha protagonizado un acercamiento con Rusia desde su llegada al poder, distanciándose tanto de Francia como de sus antiguos socios occidentales.