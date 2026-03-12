Malta advierte de que el metanero ruso atacado por drones ucranianos navega a la deriva

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Malta han advertido este jueves de que el metanero ruso atacado por drones ucranianos cerca de las aguas territoriales del archipiélago, frente a las costas de Libia, navega a la deriva tras el rescate de su tripulación.

La Dirección de Puertos y Yates de Transporte de Malta ha emitido una advertencia marítima en las últimas horas en la que ha explicado que el buque Arctic Metagaz' está "fuera de control" y que no puede maniobrar de la forma exigida por las reglas de navegación.

Según fuentes marítimas citadas por el diario 'Malta Times', el metanero todavía lleva gas a bordo, por lo que sigue representando un riesgo para la seguridad en la zona y ha empezado a aproximarse a la isla italiana de Lampedusa.

Los servicios de rescate malteses lograron rescatar sanos y salvos a los 30 tripulantes rusos del buque --que se encuentra bajo sanciones de Estados Unidos y Reino Unido por pertenecer supuestamente a la llamada 'flota fantasma' de Rusia-- tras el ataque registrado el pasado 3 de febrero.

El presidente ruso, Vladimir Putin, calificó el incidente como un ataque "terrorista". Según el Ministerio de Transporte ruso, el buque inició su ruta en Murmansk, ciudad ubicada en el extremo noroeste del país, y "portaba una carga que cumplía con las normas internacionales".