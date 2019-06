Los manifestantes bloquean varias oficinas del Gobierno en Hong Kong

Publicado 24/06/2019 11:30:06 CET

Bachelet aplaude el archivo de la ley de extradición y pide consenso para futuras medidas

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los manifestantes que protestan en Hong Kong contra el proyecto de ley de extradición a la China continental han bloqueado este lunes varios edificios oficiales para pedirle al Gobierno de Carrie Lam que renuncie de forma definitiva a la iniciativa.

Por segunda vez en cuatro días, los activistas movilizados contra la ley han emprendido protestas específicas en instalaciones públicas. Así, han comenzado bloqueando la entrada de una sede de Hacienda y, a continuación, se han desplazado hacia una oficina de inmigración y a la sede central del Ejecutivo, según el 'South China Morning Post'.

Lam, que ha pedido disculpas en público por la ley, ha aparcado su tramitación y ha prometido que no dará ningún paso si no existe el consenso suficiente. Sin embargo, los manifestantes consideran que esta promesa no basta y que es necesario el archivo definitivo de la propuesta.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha considerado "sensata" la decisión del Gobierno de Hong Kong de paralizar la ley de extradición a China y ha instado a las autoridades a "consultar ampliamente" antes de adoptar cualquier medida a este respecto.

Bachelet ha recordado durante la apertura del sesión del Consejo de Derechos Humanos que el Ejecutivo hongkonés paralizó el trámite legislativo después de una movilización "masiva" que sacudió "a una amplia proporción de la población" local, en niveles inéditos desde que Reino Unido cedió a China la soberanía de su antigua colonia en 1997.