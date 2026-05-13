Marco Rubio posa desde el avión presidencial rumbo a China con el chándal que llevaba Maduro tras su captura

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, desde el avión presidencial Air Force One - STEVEN CHEUNG EN X

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, ha publicado este martes en redes sociales una foto en la cual se ve al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, vistiendo el mismo modelo de chándal que llevaba el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras ser capturado en enero de este mismo año en una operación militar lanzada por Washington contra el país latinoamericano que dejó más de un centenar de muertos.

"¡El secretario Rubio luce las Nike Tech 'Venezuela' en el Air Force One!", ha escrito Cheung como texto que acompaña a la foto tomada en el avión presidencial que se dirige a China a propósito de la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, al gigante asiático, que dará comienzo este miércoles 13 de mayo y se extenderá hasta el día 15.

Este modelo de ropa deportiva que porta Rubio se corresponde con el que vestía Maduro en la primera imagen difundida tras su captura por parte de las fuerzas especiales norteamericanas. La misma fue publicada entonces, con idéntico chándal al que luce el secretario norteamericano, por el propio Trump en su red social.

"Nicolás Maduro a bordo del 'USS Iwo Jima'", indicó el inquilino de la Casa Blanca en aquella publicación en la cual se veía al mandatario venezolano sujetando una botella pequeña de agua mineral, maniatado y con auriculares y un aparato que le impedía la visión, mientras permanecía de pie junto a un individuo del que solo se apreciaba que tenía impresas las iniciales de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (la DEA) en el uniforme.

Rubio, cuyo posado ha desatado toda clase de reacciones en redes sociales, ha sido una de las voces más críticas emergidas desde Washington contra la Administración de Maduro. Hoy también es visto como un posible candidato de los republicanos a los comicios presidenciales de 2028.

Tanto es así que el propio Trump, este mismo lunes, propuso a su vicepresidente, JD Vance, y al mismo Rubio como un "equipo ideal" de cara a las próximas elecciones presidenciales, si bien evitó decantarse por alguno de ellos.

"¿A quién le gusta JD Vance? ¿A quién le gusta Marco Rubio?" preguntó el magnate republicano antes de estimar que el par de nombres "suena como una buena fórmula", durante una cena con fuerzas de seguridad por la Semana Nacional de la Policía.