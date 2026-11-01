Más de 100 policías heridos y 54 detenidos en los disturbios de Frankfurt

Manifestación Gen Z en Frankfurt - Matias Basualdo / Zuma Press / Europa Press

FRÁNKFURT 1 Nov. (DPA/EP) -

Más de un centenar de agentes de la Policía ha resultado heridos durante los disturbios registrados en Frankfurt la pasada noche, ha informado este domingo el ministro del Interior del estado federado de Hesse, Roman Poseck.

Uno de los policías resultó gravemente herido tras el impacto de una piedra que le hizo perder varios dientes, según ha relatado. La policía llegó a desplegar hasta 1.300 efectivos y detuvo a 54 personas de entre 13 y 29 años.

Además, 17 establecimientos resultaron dañados y cinco fueron saqueados. "La mayoría de los detenidos tiene nacionalidad alemana", ha aclarado el ministro regional.

Se presentaron 87 denuncias penales, se realizaron 366 controles de identidad y se emitieron 1.225 órdenes de abandonar determinados espacios públicos en relación con los incidentes.

Los domicilios de los detenidos se encuentran en Hesse, pero también en localidades como Zweibrücken, en Renania-Palatinado, y Recklinghausen, en Renania del Norte-Westfalia, según la policía.

Poseck ha indicado que no hay indicios de que los responsables de los actos violentos se desplazaran desde el extranjero. En este sentido, destacó que la situación fue diferente a la de los disturbios de Blockupy de 2015, con motivo de la inauguración de la nueva sede del Banco Central Europeo (BCE) en Frankfurt.

"Debemos partir de la base de que solo una pequeña parte de los responsables de los actos violentos procedía de la propia Frankfurt. Muchos venían de localidades cercanas, pero también de zonas más alejadas", ha apuntado.

La policía calcula que se enfrentó a entre 1.000 y 1.500 personas dispuestas a protagonizar altercados, "procedentes mayoritariamente de entornos migrantes", indicó Poseck.

Los disturbios, saqueos y ataques contra la policía, sobre todo en Frankfurt y Colonia, empañaron las protestas juveniles celebradas el sábado en Alemania, que durante el día habían transcurrido mayoritariamente de forma pacífica.

Las protestas, convocadas en más de 30 ciudades por la iniciativa Gen Z Regelt (La Generación Z se encarga), reunieron a decenas de miles de jóvenes para reclamar una mejor educación, medidas frente al encarecimiento del coste de vida y mayor justicia social.