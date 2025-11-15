Más de 20.000 evacuados en Núremberg (Alemania) tras hallar una bomba de la Segunda Guerra Mundial

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 20.000 personas han sido evacuadas en la ciudad alemana de Núremberg tras el descubrimiento de una bomba estadounidense de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) durante unas obras en la ciudad, según ha informado la administración municipal en un comunicado.

"El hallazgo de una bomba aérea estadounidense en Avenariusstrasse 35, detrás de la fortaleza de Veste, ha provocado la evacuación de la zona y el cierre de varias calles en un radio de 800 metros. Hasta 21.000 residentes deben abandonar sus hogares", han indicado las autoridades locales, subrayando que se trata de "la mayor evacuación" efectuada hasta la fecha en la ciudad por un hallazgo de este tipo.

La detección de este artefacto, de unos 450 kilogramos, ha provocado asimismo el cierre de varias calles, carreteras y líneas de transporte público en un radio de 800 metros, establecido como perímetro de seguridad.

La empresa de transporte público de Núremberg (VAG) ha puesto a disposición de las autoridades una decena de autobuses para la evacuación, que se ha extendido desde las 20:30 horas hasta aproximadamente las 02.20 horas (hora local).

De acuerdo con la última actualización de la administración municipal, la bomba será desactivada este sábado por la noche. Mientras tanto, en el lugar continúan desplegados los servicios de emergencia de bomberos, rescate, policía y THW (Agencia Federal de Ayuda Técnica), así como tres expertos en desactivación de explosivos.

"Cuando llegue el momento, también se cerrará el espacio aéreo y se suspenderá el tráfico de la VAG durante ese período", han añadido.