Más de 50 ONG critican a Israel por la revocación de licencias de más de 37 organizaciones de ayuda

Palestinos inspeccionan los restos de una tienda de campaña incendiada en el campamento de refugiados de Yarmuk, en la ciudad de Gaza, un suceso que se saldó con la muerte de dos personas - Europa Press/Contacto/Mekael Bhar

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 50 organizaciones no gubernamentales han criticado este viernes la decisión del Gobierno de Israel de revocar las licencias de más de 35 ONG y han alertado de que estas medidas amenazan con poner fin a las operaciones de ayuda humanitaria en los Territorios Palestinos Ocupados en un momento en el que la población se encuentra sumida en una grave crisis, especialmente en la Franja de Gaza.

Un total de 53 organizaciones han destacado en un comunicado conjunto que "las ONG internacionales son parte integral de la respuesta humanitaria, trabajando en asociación con Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil palestina para entregar asistencia vital a la escala necesaria", antes de agregar que tanto la ONU como los donantes "han afirmado en repetida ocasiones que son indispensables para las operaciones humanitarias y de desarrollo y han pedido a Israel que dé marcha atrás".

"A pesar del alto el fuego, las necesidades humanitarias siguen siendo extremas. En Gaza, una de cada cuatro familias sobrevive con una comida al día. Las tormentas invernales han desplazado a decenas de miles de personas, dejando a 1,3 millones de personas en necesidad urgente de refugio", han sostenido, al tiempo que han resaltado que "las ONG internacionales entregan más de la mitad de la asistencia alimentaria en Gaza, gestionan o apoyan el 60 por ciento de los hospitales de campaña, encabezan cerca de tres cuartas partes de las actividades de refugio y actividades no alimentarias y dan todo el tratamiento a niños con desnutrición aguda grave".

Así, han advertido que "su expulsión provocará el cierre de instalaciones sanitarias, detendrá la distribución de alimentos, derrumbará el suministro de refugios y cortará la atención vital". "En Cisjordania, las redadas militares y la violencia de los colonos siguen impulsando el desplazamiento. Mayores restricciones a las ONG internacionales reducirán drásticamente el alcance y continuidad de una asistencia vital en un momento crítico", han argüido.

Por ello, han insistido en que "los esfuerzos" de Israel para la revocación o no renovación de licencias a ONG "a través de métricas selectivas" no representan con fidelidad "cómo se entrega la asistencia humanitaria en la práctica". "El acceso humanitario debe ser medido a partir de si los civiles reciben la asistencia adecuada, en el lugar adecuado y en el momento adecuado", han defendido.

"Las ONG internacionales operan bajo marcos estrictos de cumplimiento fijados por los donantes, incluidas auditorías, controles de financiación antiterrorista, y requisitos de diligencia debida que cumplen los estándares internacionales", han manifestado las organizaciones, que han denunciado además que "más de 500 trabajadores humanitarios" han muerto a causa de la ofensiva de Israel contra Gaza.

En esta línea, han insistido en que "las ONG internacionales no pueden entregar datos personales sensibles a una parte en conflicto, ya que sería una violación de los principios humanitarios, el deber de atención y las obligaciones sobre protección de datos". "Las narrativas falsas deslegitiman a las organizaciones humanitarias, ponen en peligro al personal y socavan la prestación de asistencia", han lamentado.

"Este no es un asunto técnico o administrativo, sino una decisión política deliberada con consecuencias previsibles. Si se permite que caduquen los registros, el Gobierno israelí obstaculizará la asistencia humanitaria a gran escala", han criticado, al tiempo que han hecho hincapié en que "el acceso humanitario no es opcional, condicional ni político", sino "una obligación legal en virtud del Derecho Internacional Humanitario".

"Esta medida sentaría además un precedente peligroso al extender la autoridad israelí sobre las operaciones humanitarias en los Territorios Palestinos Ocupados, contrariamente al marco jurídico internacionalmente reconocido que rige el territorio y al papel de la Autoridad Palestina", han destacado, por lo que han exigido a Israel que dé marcha atrás en su decisión y "retire las medidas que obstruyen la entrega de ayuda humanitaria".

Por último, han reclamado a los gobiernos donantes que "usen todas las herramientas disponibles para lograr la suspensión y revocación de estas acciones". "Es necesario proteger las operaciones humanitarias independientes y basadas en principios para garantizar que la población civil reciba la asistencia que necesita con urgencia", han apostillado.