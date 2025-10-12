Más de 60 cadáveres de migrantes irregulares son hallados en las costas de Libia

Archivo - Migrantes llegando a la costa italiana desde Libia. - Europa Press/Contacto/Salvatore Cavalli - Archivo

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Medicina de Emergencia y Socorro de Libia ha informado del hallazgo de al menos 61 cuerpos sin vida de migrantes en las costas de Libia en las últimas dos semanas.

A lo largo de esta semana, los efectivos de emergencias han encontrado tres cadáveres en las instalaciones petroleras libias de Mellitah y otros doce en la ciudad de Zuara, cercana a la frontera con Túnez, en el oeste del país.

"Estos cuerpos fueron recuperados y trasladados a la morgue para la autopsia y documentación, y posteriormente al cementerio de Abu Kammash, que cuenta con marcas de mármol con el número forense de cada cuerpo, en presencia de las autoridades competentes", ha sostenido la institución en un mensaje emitido en su cuenta de Facebook.

En las últimas dos semanas, otros 46 cuerpos sin vida han aparecido en la zona. Algunos de ellos fueron trasladados a Trípoli, la capital, para su identificación y después transportados de vuelta para poder ser enterrados.

"Seguimos trabajando según los procedimientos establecidos (inspección, recuperación, autopsia y entierro) para preservar la dignidad humana", ha afirmado la organización.

En lo que va de año, más de 1.620 migrantes han perecido en aguas del Mediterráneo, entre ellos al menos 876 en la zona central, que tiene Italia como principal destino, según las estadísticas de la agencia de la ONU.

Las ONG han denunciado a las autoridades libias por su "brutalidad" en las "agresiones" perpetradas en aguas del Mediterráneo por los guardacostas del país y han reclamado el fin de la cooperación europea con el Gobierno libio.