Más de la mitad de los militantes del partido de May rechazan su acuerdo para el Brexit

Publicado 04/01/2019 10:01:39 CET

LONDRES, 4 Ene. (Reuters/EP) -

Una mayoría de los militantes del Partido Conservador de la primera ministra, Theresa May, se oponen a su acuerdo para el Brexit con la UE, según un sondeo publicado este viernes.

A falta de menos de tres meses para que Reino Unido abandone el bloque, May aún no ha cuenta con el respaldo parlamentario para el Tratado de Retirada que pactó con Bruselas y pese a los esfuerzos de esta y su gabinete por persuadir a sus compañeros de filas durante las vacaciones navideñas no parecen obtenido los frutos deseados.

May aplazó en diciembre la votación sobre el acuerdo en el Parlamento tras reconocer que no saldría adelante y está tratando de lograr garantías adicionales por parte de los líderes de la UE antes de la votación parlamentaria, prevista para la semana del 14 de enero.

El sondeo entre 1.215 militantes conservadores ha puesto de manifiesto que el 59 por ciento de ellos se oponen al plan de May, frente al 38 por ciento que se muestran a favor. Más de la mitad de los encuestados afirman que no creen que el texto respete el resultado del referéndum del Brexit de 2016.

Preguntados sobre cómo votarían si se celebrara otro referéndum para elegir entre el acuerdo de May o salir de la UE sin acuerdo, solo el 29 por ciento afirman que optarían por lo pactado por la primera ministra, en comparación con el 64 por ciento que optaría por salir sin acuerdo.

El sondeo fue realizado entre el 17 y el 22 de diciembre por YouGov por el Party Members Project, un estudio de militancia de tres años de que forman parte los seis principales partidos británicos financiedo por el órgano público Economic and Social Research Council (ESRC).

"Las bases 'tories' están incluso menos impresionadas que los parlamentarios 'tories'", ha destacado Tim Bale, profesor de Política en la universidad Queen Mary de Londres, que ayuda al citado proyecto.

"Si algunos de estos diputados pueden ser persuadidos de que respalde el acuerdo del primer ministro, no será porque han sido presionados para hacerlo por los miembros locales del partido durante las vacaciones de Navidad", ha subrayado.

Preguntados sobre las advertencias de las consecuencias de una salida de la UE si un acuerdo, incluida la posibilidad de falta de alimentos y medicinas, el 76 por ciento de los militantes conservadores han dicho que son "exageradas o inventadas".