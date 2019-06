May notifica su dimisión como líder del Partido Conservador

Publicado 07/06/2019 19:08:03 CET

LONDRES, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha notificado este viernes su dimisión como líder del Partido Conservador, tal y como había anunciado, si bien se mantendrá de forma interina hasta que tenga un sucesor, que la reemplazará también como jefa de Gobierno.

May ha enviado una nota al Comité 1922, el órgano de Gobierno de los 'tories', en la que anuncia su dimisión como líder del Partido Conservador e invita a sus compañeros de filas a iniciar el proceso de primarias para elegir un nuevo jefe.

"Las nominaciones se cerrarán a las 17.00 (hora local) del lunes", tras lo cual se hará pública la lista de candidatos oficiales.

Hasta ahora se han postulado once candidatos, de los cuales Boris Johnson, ex alcalde de Londres y ex ministro de Exteriores, es el preferido para reemplazar a May, de acuerdo con sondeos realizados por la prensa británica.

May "seguirá como líder interina del Partido Conservador hasta que su sucesor sea anunciado", reza la nota. Hasta entonces "seguirá avanzando en la agenda nacional", ha aclarado su portavoz a los medios de comunicación.

La 'premier' anunció el pasado 24 de mayo que dejaría los cargos de líder conservadora y primera ministra, asumiendo así la responsabilidad política por la crisis del Brexit.

May ha intentado hasta tres veces que el Parlamento aprobara el acuerdo del Brexit negociado por Londres y Bruselas, pero le ha sido imposible persuadir a sus señorías.

El bloqueo en Westminster ha llevado a las partes a aplazar el Brexit, previsto inicialmente para el 29 de marzo, hasta el 31 de octubre, con la esperanza de evitar una ruptura a las bravas.