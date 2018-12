May pide a los líderes de la UE garantías "legales y políticas" pero asume que no las tendrá de "inmediato"

Publicado 13/12/2018 15:00:25 CET

BRUSELAS, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra británica, Theresa May, ha confiado este jueves en lograr obtener de sus socios europeos las garantías "legales y políticas" necesarias para que el Parlamento británico no tumbe con su voto el acuerdo de divorcio negociado entre Londres y Bruselas, si bien ha asumido que si el bloque le da estas garantías no será de "inmediato".

"No espero un resultado inmediato, pero sí espero que podamos empezar el trabajo tan pronto como sea posible sobre las garantías necesarias", ha explicado May a la prensa en Bruselas, a su llegada a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

La 'premier' ha dicho ser consciente de las "fuertes preocupaciones" que tienen los diputados en Westminster por la solución de emergencia diseñada para evitar la vuelta a una frontera 'dura' entre Irlanda e Irlanda del Norte ('bacsktop' en la jerga comunitaria) y ha asegurado que así se lo trasladará al resto de líderes.

En este sentido, May pedirá a los Veintisiete "garantías legales y políticas" sobre la aplicación de este mecanismo, en el sentido de que queda claro que no será permanente y que, de activarse, será solo como medida de último recurso y por un breve periodo.

En el Parlamento británico ven en esta solución para la frontera irlandesa el riesgo de que Reino Unido quede "atrapado" en la unión aduanera para siempre y por ello reclaman a May pruebas de que si se activa no será de manera "permanente".

El bloque comunitario también defiende que no tiene interés en aplicar el 'backstop', pero rechaza de plano reabrir el acuerdo o limitar de alguna manera este instrumento, que considera imprescindible en caso de que el periodo de transición tras el Brexit concluya sin que las partes hayan negociado una solución mejor alternativa.

Así las cosas, los líderes esperan escuchar de May los detalles precisos de lo que aspira a conseguir para convencer a los diputados británicos de que aprueben el Tratado de Retirada y tras la cena, ya sin la mandataria británica en la sala, discutirán sobre qué están dispuestos a darle.

CONFIRMA QUE NO SERÁ CANDIDATA PARA 2022

La 'premier' se ha referido también a la moción de censura interna a la que le sometió su partido la víspera y que logró superar con el apoyo de dos tercios de los votos. Fue un día "difícil", ha dicho, pero que le sirvió para sumar un "apoyo significativo", aunque también para escuchar "alto y claro" las dudas de quienes no le respaldan en el Partido Conservador.

En este sentido, ha confirmado que no tiene intención de repetir como candidata a las próximas elecciones, previstas para 2022, porque lo "correcto" es que sea otro el líder del partido, pero ha evitado poner fecha al relevo.